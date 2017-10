Confira a lista de selecionados para 9ª edição da Semana - Festival de Cinema

Um dos principais festivais de cinema do Brasil, voltado para a exibição e discussão da produção brasileira contemporânea de curta, média e longa metragem, anuncia os filmes selecionados para a sua 9ª edição, que será realizada entre 16 e 22 de novembro no Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo.

A Semana (que até o ano passado se chamava Semana dos Realizadores) reunirá 56 produções de vários estados brasileiros que serão exibidas na mostra competitiva e em sessões especiais, além de duas mostras convidadas compostas por filmes nacionais e internacionais, vindos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, França e Alemanha.

Este ano, o evento recebeu a inscrição de 132 longas-metragens e 760 curtas-metragens, um aumento de 30% no total de filmes em relação ao ano passado. O evento é produzido pela Jurubeba Produções e tem patrocínio da RioFilme.

Diferentemente dos anos anteriores, a Semana começa esta edição com um dia inteiro de sessões de abertura, todas gratuitas. A programação começa às 17h, com o curta 'O Golpe em 50 cortes ou o corte em 50 golpes', de Lucas Campolina, e o longa 'Escolas em luta', de Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques e Tiago Tambelli. Às 17h, a Semana apresenta uma sessão especial 'Irmãos Carvalho', com a exibição de dois curtas (dentre eles 'Chico', prêmio de melhor direção no último Festival de Brasília) da dupla do Morro do Salgueiro. Às 21h, é a vez do premiado 'Arábia', de Affonso Uchôa e João Dumans (Minas Gerais), um dos mais celebrados e aguardados filmes do ano. O longa, que acompanha a trajetória de um trabalhador marginalizado, foi o vencedor da 50ª edição do Festival de Brasília do Cinema e destaque em festivais como Roterdã e IndieLisboa.

Para a mostra competitiva, foram selecionados 16 filmes, entre eles 'Café com Canela', de Ary Rosa e Glenda Nicácio (Bahia), vencedor do prêmio de melhor filme do júri popular do Festival de Brasília; 'Antônio, um, dois, três' (Ceará), primeiro longa de Leonardo Mouramateus, que chega ao Rio depois de participar de festivais importantes como o de Roterdã, IndieLisboa e CPH PIX; 'Era uma vez, Brasília', de Adirley Queirós, que recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília; 'Pazucus: a ilha do desarrego', um provocante exemplar do terror catarinense; e 'Resiliência', novo curta do artista visual Marcellvs. O longa '66 Kinos', do alemão Philipp Hartmann, faz sua estreia carioca no encerramento do evento.

“Fazer uma seleção de menos de 40 filmes, recebendo mais de 750 curtas e 130 longas, não é tarefa simples. Mas neste ano, penso que a dificuldade foi bem além das questões numéricas. Enquanto o país está em convulsão, aturdido pelos golpes que se sucedem, o cinema pulsa forte. Várias questões fundamentais têm pautado discussões acaloradas na área e a Semana não pode se furtar a participar, como festival que busca não apenas exibir, mas propor reflexões sobre o cinema brasileiro contemporâneo”, declara Daniel Queiroz, programador da Semana. “Quero acreditar que o recorte realizado para a programação da 9a edição do festival aponta para caminhos bem particulares e interessantes. O mundo parece enfermo, mas o cinema está bem vivo!”

Confira a lista completa: www.semana.art.br

Sobre a Semana

A Semana foi criada em 2009, com o nome Semana dos Realizadores, tendo o objetivo de dar mais espaço aos filmes de uma nova geração de realizadores brasileiros, com a organização de exibições e debates. Hoje a Semana aposta em obras que estejam em sintonia com questões contemporâneas, que provoquem discussões sociais, políticas e estéticas, e também se arrisquem na linguagem cinematográfica. Em todas as suas edições, o evento já exibiu mais de 320 filmes, de cerca de 22 estados brasileiros.

Serviço: 9ª Semana – Festival de Cinema

Data: 16 a 22 de novembro

Local: Espaço Itaú de Cinema - Praia de Botafogo, 316 - Botafogo

Ingressos: R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12

Mais informações: www.facebook.com/semanafestival