2º CineEsporte Festival estreia no Rio 

Após o sucesso da edição inaugural durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, o 2º CineEsporte Festival dá a largada para a maratona cinematográfica de 21 filmes esportivos, entre ficções, documentários e animações, no Rio de Janeiro, com entrada gratuita.

A partir desta quinta-feira, 26 de outubro, até a próxima segunda, dia 30, o público poderá conferir as raras produções nacionais e internacionais em dois pontos da cidade: Centro e Zona Norte.

2º CineEsporte: 'Meninas de Ouro' é um dos destaques da programação

Nesta edição (também com exibição em São Paulo no mês de novembro), o evento terá como sede o Centro Cultural Banco do Brasil (mostras competitivas; cerimônias de abertura, encerramento e premiação), além de contar com outros dois espaços de exibição: Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) e o Ponto Cine, em Guadalupe.

A seleção do festival aborda 13 modalidades esportivas, e expressa as principais tendências e narrativas da produção mundial deste nicho audiovisual.

'1932: A medalha esquecida'

Ao todo, 17 filmes integram a mostra competitiva, que premia com troféu a melhor obra de Curta-metragem e de Longa/Média-metragem, exclusivamente através do voto popular.

São 6 filmes nacionais e 11 internacionais oriundos da Itália, França, Rússia, Espanha, Irã, Estados Unidos, Argentina, Nepal e uma co-produção Espanha/ Japão.

A 2ª edição do festival renova a parceria com a Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS).

Esta tradicional federação italiana, sediada em Milão, reúne os 16 mais preciosos festivais de cinema esportivo do mundo, sendo o CineEsporte um dos integrantes deste circuito.

"A primeira edição do evento, nas Olimpíadas Rio 2016, foi bem marcante. E ter a oportunidade de dar continuidade a esse circuito brasileiro de audiovisual é muito importante. Além de contribuir para a diversificação do cinema com temática esportiva, o festival com entrada franca proporciona uma janela de exibição de produções que raramente chegam às salas comerciais. Assim, a mostra surge como uma plataforma de exibição, circulação e difusão destes filmes", explica o diretor do CineEsporte, Antônio Leal, que também aposta no evento como um rico intercâmbio com o cinema de esporte internacional, visto que produções de 10 países também integram a seleção do festival.

2º CineEsporte: www.cineesporte.com