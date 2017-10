Embaixada do Brasil em Roma abre exposição de Luiz Dolino

A Embaixada do Brasil em Roma inaugura nesta quarta-feira (25) uma exposição do artista plástico fluminense Luiz Dolino.

A mostra se chama "Fantasia esatta", ou "Fantasia exata", em português, e ficará em cartaz até o dia 24 de novembro de 2017, com entrada gratuita.

Nascido em Macaé, em 1945, Dolino é conhecido por suas obras com formas geométricas e esteve presente na abertura oficial da exposição, realizada nesta terça-feira (24), com a participação do embaixador do Brasil na Itália, Antonio Patriota.

A exposição ficará aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h (horário local), com exceção de feriados.