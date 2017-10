Filme sobre Bocelli concorre a indicação no Globo de Ouro

O longa "La musica del silenzio" ("A música do silêncio", em tradução livre), dirigido por Michael Radford e inspirado na vida do tenor italiano Andrea Bocelli, é candidato a uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme em língua estrangeira.

A informação foi antecipada à ANSA pelo produtor da obra, Andrea Iervolino, que disse estar "satisfeito" com o fato de o longa ter sido aceito pelos membros da Academia de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pela premiação.

"Em 25 de novembro, em Los Angeles, haverá uma exibição para todos os membros do Globo de Ouro, e na primeira semana de dezembro, no dia 4 ou 5, eu e Andrea Bocelli seremos entrevistados pelos componentes do júri", contou.

"La musica del silenzio" é uma adaptação livre da autobiografia homônima e foi lançado em 2017, contando desde a infância até a bem sucedida carreira de Bocelli, que é interpretado por Toby Sebastian.

"Esperamos que, em 11 de dezembro, 'La musica del silenzio' esteja entre os filmes indicados", acrescentou Iervolino. O nome do longa remete ao "Teatro do Silêncio", espetáculo a céu aberto que o tenor promove desde 2006 em sua cidade natal, Lajatico, na região da Toscana.

Em 2017, a apresentação reuniu 10 mil pessoas, incluindo o ator norte-americano Adrien Brody e um coral de crianças do Haiti patrocinado pela fundação de Bocelli.