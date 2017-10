Secretaria do Ambiente do Estado do Rio realiza exposição fotográfica da Mata Atlântica

A Secretaria do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente presenteiam novamente a população com exposições fotográficas sobre a Mata Atlântica e sobre os parques estaduais, neste domingo (22/10), no Centro Cultural Encontro das Águas, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul da cidade.

O objetivo é divulgar a importância deste bioma, a beleza e os atrativos dos 11 parques administrados pelo Inea, incentivando a visitação.

As exposições reúnem 36 fotografias registradas por fotógrafos profissionais e servidores do Inea que mostram a beleza e a riqueza da biodiversidade da Mata Atlântica, bioma que abriga mais de 20 mil espécies de plantas e 1,6 milhão de espécies de animais (incluindo insetos).

Já os parques estaduais protegem amostras representativas de todos os ecossistemas nativos associados à Mata Atlântica fluminense, garantindo refúgio para inúmeras espécies de plantas e animais vulneráveis ou ameaçados de extinção.

Além dos acervos fotográficos, também haverá atividades de educação ambiental com o Projeto "Praia limpa é a minha praia" da UERJ e distribuição de mudas de hortaliças.

Serviço:

Quando: Domingo (22/10); até as 17h

Onde: Centro Cultural Encontro das Águas – Avenida Borges de Medeiro (ao lado do Parque dos Patins), na Lagoa Rodrigo de Freitas