Lona Cultural Carlos Zéfiro estreia projeto dedicado à cena LGBT

TRANSversos abrirá espaço para talentos da nova geração de todas as linguagens artísticas. Trabalhos deverão contemplar discussões sobre a diversidade de gêneros.

Em consonância com os debates acerca da diversidade de gêneros que se difunde por vários segmentos na sociedade, a Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta, estreia o projeto TRANSversos, um sarau de artes integradas que tomará conta do espaço uma vez por mês, levando o equipamento a figurar no ranking dos espaços do Rio de Janeiro com programação dedicada ao público LGBTQ. A primeira edição acontece em outubro, no Mês do Orgulho Gay.

"TRANSversos" tem como meta democratizar a discussão sobre a temática LGBTQ pautado por ações de diferentes linguagens artísticas. Teremos teatro, dança, literatura, moda, performances, música, artes plásticas, cinema e o que mais couber. Não haverá cerceamento de criação artística. A palavra de ordem é liberdade de expressão ampla e irrestrita", explica Marcão Rezende, Dj e curador do projeto.

O primeiro encontro será realizado no dia 22, a partir das 17h. Pequenos e médios empreendedores poderão apresentar as suas iniciativas e/ou produtos na "Arena Caio Fernando Abreu" que será montada na parte externa do espaço. Os profissionais poderão se cadastrar junto à direção da Lona por e-mail para participar do projeto. A nova geração de atores, dançarinos, cantores, escritores, Djs e artistas de outras linguagens também terão oportunidade de mostrar o talento em TRANSversos, conforme destaca Régia Macedo, gestora da Lona Cultural Carlos Zéfiro:

"Queremos fazer do local um celeiro de novos talentos da cena LGBTQ. Historicamente, a Lona é uma referência na quebra de tabus. O próprio homenageado, que dá nome ao espaço, o Carlos Zéfiro, rompeu paradigmas na década de 1950 ao retratar em quadrinhos o erotismo nosso de cada dia. TRANSversos, portanto, é um projeto contextualizado com a história deste equipamento", diz Regia.