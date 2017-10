Mosaico de navio do imperador Calígula volta à Itália

O Comando Carabineiro para a Tutela do Patrimônio Cultural da Itália encontrou em Nova York, nos Estados Unidos, um fragmento do mosaico romano que pertencia a um dos dois navios de cerimônia do imperador Calígula (12 d.C - 41 d.C).

A peça é datada do século 2 d.C. e havia sido furtada na Itália após a Segunda Guerra Mundial, mas foi restituída ao país europeu, assim como outros achados arqueológicos tirados de escavações clandestinas. "Graças aos carabineiros e aos EUA, todas as peças serão realocadas em seus locais de proveniência", disse o ministro italiano dos Bens Culturais, Dario Franceschini.

O fragmento do mosaico, encontrado na coleção privada de uma italiana residente nos EUA, ficará exposto no Museu dos Navios Romanos, situado em Nemi, na província de Roma.

Calígula foi o terceiro imperador Romano, com um reinado que durou quatro anos. Ele morreu assassinado, aos 28, em 41 d.C. (ANSA)