Exposição 'Veias, caminhos cromáticos e poéticos' abre neste sábado, 21 de outubro, em Nilópolis

Nesse sábado, dia 21, a partir das 19h, a artista Mariana Oliveira, apresenta sua exposição de desenhos e gravuras, 'Veias, caminhos cromáticos e poéticos', no Coletivo Artístico de Saberes e Fazeres Populares Casa do Seu Francisco, Alameda Maria José, 43, Nossa Sra. de Fátima, Nilópolis.

Mariana, 28 anos, moradora de Mesquita, na Baixada Fluminense, formada em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes, UFRJ, trabalha com arte e educação e já expôs em saraus, feiras e eventos culturais.

"Cabeça deárvore", nanquim sobre papel, de Mariana Oliveira

A artista utiliza diversas técnicas, com uma identidade visual marcante numa coletânea de imagens, cores e formas poéticas. As obras continuarão em exibição nos dias 22, 28 e 29 de outubro. “A veia animal é o vaso que conduz sangue do corpo em direção ao coração. Veias vegetais são linhas orgânicas que conduzem seiva. Veias indicam as linhas, rumos, caminhos, desvios e fluxo que seguem a arte e a vida”, disse Mariana sobre o título e um dos temas de suas obras e da sua exposição.

As imagens de Mariana de Oliveira expõem esse fluxo em linhas e cores e o olhar da artista, através da sua identidade, das suas memórias e de influências literárias. O seu reino de criação é vasto, sensível, potente e delicado, como se por meio das suas obras artística ficassem à mostra para o mundo as próprias veias. Não as veias físicas, mas aquelas que compõem a alma.

Serviço: Exposição 'Veias, caminhos cromáticos e poéticos'

Abertura: 21 de outubro, às 19h – abertura, 20h – coquetel, 20h40 – sarau

Nos dias 22, 28 e 29 de outubro as obras continuarão expostas

Mais informações: https://www.facebook.com/events/480915035599741