'Domingo nas Casas' leva programação especial às Casas Casadas, em Laranjeiras

Os cariocas vão ganhar um novo espaço cultural ainda este mês. A partir deste domingo (22), começa o projeto ‘Domingo nas Casas’, iniciativa da RioFilme que trará, sempre aos domingos, shows de música clássica, hip hop, balé, teatro infantil e contação de histórias aos jardins das Casas Casadas, sede da empresa em Laranjeiras. A RioFilme – Empresa Distribuidora de Filmes SA – faz parte do organograma da Secretaria Municipal de Cultura.

O objetivo é recriar os vínculos entre os moradores de Laranjeiras e a histórica Casas Casadas, imóvel tombado pelo patrimônio histórico, erguido em 1880 e que ficou fechada para visita nos últimos anos. O show de estreia será com um filho do bairro: a Camerata Laranjeiras. Formada por moradores de Bangu, Senador Camará, Mangueira, Providência e Santa Marta, e alunos da Escola alemã Corcovado, a Camerata promete tocar de Mozart (Serenata Noturna) a Beatles (Eleonor Rigby), passando por Clara Nunes (Samba das Três Raças). Uma verdadeira ode à integração na cidade que insiste em se partir.

O show de estreia será com um filho do bairro: a Camerata Laranjeiras

Serão 12 domingos, até o dia 4 de fevereiro, último fim de semana antes do Carnaval. Já estão confirmadas as presenças da Orquestra Maré do Amanhã (29/10), recreação Infantil com Panos pra Manga (12/11), Espetáculo Infantil ‘Samba Menino’ (26/11), Hip hop e balé com ‘Vidançar’ (3/12) e Ballet Manguinhos (10/12). Em todos os dias, durante e após as apresentações, haverá recreação para crianças com monitoria e oficinas. Os jardins das Casas Casadas serão abertos às 10h e os shows terão início às 10h30.Serão dois ambientes de interação. Enquanto a atração principal se apresenta no palco, próximo à Rua Leite Leal, no lado oposto teremos outro ambiente com giz de cera e cadernos para as crianças desenharem.

Além de infraestrutura como banheiros e bebedouros, haverá foodtrucksna praça em frente à sede, na Rua das Laranjeiras 307.

SERVIÇO

Evento: Domingo nas Casas

Dias – Todos os domingos até 4 de fevereiro, com exceção dos feriadões que cairão nos dias 2 e 20 de novembro, e de Natal e Ano Novo.

Horário – 10h abertura de portões

Preço – Grátis

Datas: 22 e 29 de outubro, 12 e 26 de novembro; 3, 10 e 17 de dezembro; 7, 14, 21 e 28 de janeiro; 4 de fevereiro