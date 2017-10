Alexandre Borges dirige drama ‘Uma Pilha de Pratos na Cozinha’

Peça que marcou a estreia do ator Alexandre Borges como diretor teatral estreia em São Paulo dia 9 de novembro no Espaço Cênico Oswald de Andrade, no Bom Retiro.

'Uma pilha de pratos na cozinha', escrita em 2007 por Mário Bortolotto, narra o drama em que quatro amigos reunidos em um apartamento falam sobre a vida e morte ao som de muito rock’n roll, drogas e bebidas. A peça fica em cartaz de quinta a sexta, 20h e aos sábados, 18h, com entrada franca, até dia 18 de novembro.

Montagem que estreou no Rio de Janeiro em 2014, circulou pelo interior de São Paulo, fez uma única apresentação na capital paulista, participou do Festival de teatro de Tiradentes, Minas Gerais, foi uma oportunidade para comemorar os 30 anos do grupo Cemitério de Automóveis criado por Bortolotto.

'Uma pilha de pratos na cozinha' marca estreia de Alexandre Borges como diretor teatral

Considerado um dos melhores textos de Bortolotto, 'Uma pilha de pratos na cozinha' é um drama em que Júlio (Rodrigo Rosado), um jovem avesso às relações com outros seres humanos está enclausurado em seu apartamento, enquanto sua pilha de pratos cresce na pia. Chegam três presenças em série que mexem com essa monotonia: Daniel (Akin Garragar), um amigo sanguessuga fracassado; Breno (Fioravante Almeida), o síndico do prédio e Cristina (Silvana D’lacoc), ex-namorada de Júlio e doente terminal. A peça é marcada por tiradas ácidas, sarcásticas, inteligentes e entremeadas com a inação das personagens que sabem bem analisar suas próprias vidas, mas não conseguem se mover. “Uma Pilha de Pratos na Cozinha” é uma peça que naturalmente faz com que o espectador saia do teatro pensando sobre a vida. Como é a sua vida? O que você faz dela, ou não faz? Enfim, não existe certo nem errado. É tudo um grande ensaio.

A estreia de Alexandre Borges como diretor teatral aconteceu pela admiração que ele tem pelo autor, um de seus contemporâneos. A dupla já havia trabalhado nos cinemas e agora renova a parceria nos palcos.

"Essa estreia como diretor veio por acaso. O Mário liberou um de seus textos para uma montagem carioca. A conversa inicial aconteceu em 2013 e a produção achou que eu seria um cara legal para acompanhar a produção desde o começo e prestar uma homenagem aos 30 anos do Cemitério de Automóveis que aconteceu em 2014. Topei pelo entusiasmo!", celebra Borges.

Ficha técnica

Texto: Mário Bortolotto

Direção: Alexandre Borges

Elenco: Akin Garragar (Daniel), Fioravante Almeida (Breno), Rodrigo Rosado (Julio), Silvana D’lacoc (Cristina)

Iluminação: Aurélio di Simoni

Cenografia e figurino: Daniele Geammal

Programação Visual: Thiago Ristow

Assessoria de Imprensa: Minas de Ideias

Produção: Fábio Amaral

Produção executiva: Candice Frederico

Idealização: Rodrigo Rosado e Silvana D’Lacoc

Serviço: ‘Uma Pilha de Pratos na Cozinha’

Temporada: De 9 até 18 de novembro. Quinta e sexta-feira, 20h, sábado, 18h

Local: Espaço Cênico Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (11) 3222 4683