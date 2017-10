Infantil ‘Faixa Amarela’ ensinasobre sustentabilidade, segurança e leis da Física

O Circuito Cultural da Cidadania é uma plataforma educativa desenvolvida através da linguagem teatral, que a cada edição propõe diferentes abordagens, visando o diálogo com o público infantojuvenil.

A programação, sempre gratuita, é itinerante e percorre, sobretudo, escolas da rede pública, museus, bibliotecas, naves do conhecimento e centros culturais.

Em sua 3ª edição, o CCC passará pelas comunidades do Cantagalo, Pavão Pavãozinho, Engenheiro Rubens Paiva, Coelho Neto, Colégio, Engenho da Rainha, Maria da Graça e Rocinha.

Em 'Faixa Amarela', dupla de cientista malucos propõe uma interessante e inusitada viagem ao universo mágico dos brinquedos infantis: do trem ao carrinho de mão, passando pela figura mítica do condutor

Dando início às atividades, no dia 23 de outubro, em duas apresentações, às 11h e 15h, o CCC chega ao Solar Meninos de Luz, no Cantagalo. Já no dia 24/10, as duas apresentações serão no Teatro Favela Hub, no Espaço Viva Rio, no Pavão Pavãozinho, às 11h30 e às 14h.

Em seu mais novo espetáculo, 'Faixa Amarela', encenado por uma dupla de cientista malucos, o projeto irá propor uma interessante e inusitada viagem ao universo mágico dos brinquedos infantis: do trem ao carrinho de mão, passando pela figura mítica do condutor. Através de experiências como ilusão de ótica, efeito stroop (é um aumento no tempo de reação para uma determinada tarefa, quando o cérebro simultaneamente lida com informações conflitantes), turbilhão de água e geração de energia, a peça infantil passará noções de sustentabilidade, segurança, leis da física e muito mais. O que tem isso a ver com ciência? Tudo! Ainda mais com a participação da Mad Science, empresa canadense presente em 29 países que, há mais de 20 anos, leva entretenimento educativo a milhares de crianças. No Brasil desde 2008, a Mad Science é comprometida em garantir divertimento e informação através de experiências científicas pra lá de surpreendentes.

Esta edição do Circuito Cultural da Cidadania conta com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, das empresas MetrôRio e Sclumberger, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, além do apoio institucional da Secretaria Municipal de Educação e do Instituto Invepar.

Programação completa: fb.me/circuitoculturaldacidadania

Serviço: 'Faixa Amarela'

Data: 23 de outubro, às 11h e 15h

Local: Solar dos meninos - Rua Saint Roman – 149 – Cantagalo – Copacabana

Entrada franca

Classificação indicativa; livre (indicado para crianças de 04 a 13 anos)

Mais informações: (21) 3202-6900