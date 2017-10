Dicionário analítico de Le Goff e Schmitt traduz ocidente medieval

Com o objetivo de não apenas fornecer informações, mas traduzir o constante desenvolvimento da história da idade média, os historiadores franceses Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt se lançaram na empreitada de organizar o Dicionário analítico do Ocidente medieval, publicado agora no Brasil pela Editora Unesp. Guia para percorrer a Idade Média, as centenas de verbetes convidam o leitor a pensar no passado e analisá-lo, servindo como ferramenta para se pensar os caminhos que levaram a civilização ocidental aos dias de hoje.

“Este dicionário é ‘analítico’ porque põe em destaque todo um sistema de noções que dá conta do sistema medieval, conjunto complexo, aberto, sem qualquer determinismo estrito que constitua um todo, uma civilização”, escrevem Le Goff e Schmitt. “Os autores quiseram informar sobre uma época bastante extensa (dez séculos, se considerarmos todo o tempo que separa a Antiguidade tardia do Renascimento, ainda muito medieval), mas principalmente demonstrar as significações desse período, explicá-lo. Isso foi feito mediante cerca de sessenta noções, de dez a quinze páginas cada uma, constituindo uma série de verbetes que, apesar de sua densidade, são abertos e claros.”

Dicionário de verbetes tem dois volumes e mais de 1.400 páginas

Escrito por 66 medievalistas de nove nacionalidades, a obra se compõe de dois volumes que, dado seu caráter de dicionário, não impõe uma ordem obrigatória de leitura. “Ele conseguiu integrar os métodos e as conquistas das recentes renovações da História desde a criação, na França, da revista dos Annales, fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre em 1929”, explicam os autores.

“Não é preciso entender os princípios básicos da teoria da gravitação para andar com os pés no chão, ou os mecanismos da fisiologia para sentir sono e fome, mas, para melhor exercer seu papel político, social, econômico e cultural, é importante que cada cidadão das democracias ocidentais do século XXI conheça a trajetória histórica de sua sociedade e a de outras com as quais ela se relaciona mais intimamente”, anota o coordenador da equipe de tradução do texto, Hilário Franco Júnior. Os volumes contam ainda com cadernos com ilustrações coloridas sobre os temas abordados.­­­­­

Jacques Le Goff (1924-2014), um dos mais reconhecidos medievalistas de todos os tempos e expoente da Escola dos Annales, foi diretor de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales. E autor de prolífica obra, da qual a Editora Unesp publicou Por amor às cidades (1998), Uma vida para a história (2007) e A história deve ser dividida em pedaços? (2015). Jean-Claude Schmitt nasceu em Colmar, na França, em 1947. É professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) e um dos mais importantes historiadores de sua geração, autor de inúmeros artigos e dos livros Le saint Lévrier (1979) e La raison des gestes dans l'Occident médiéval (1990).