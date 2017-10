‘Nascituros’ entra em cartaz no Castelinho do Flamengo nesta quinta, 19 de outubro

O espetáculo intinerante ‘Nascituros’, do Tríptico Coletivo, estreia nesta quinta-feira, 19 de outubro, no Castelinho do Flamengo e cumpre temporada até 12 de novembro, com apresentações de quinta à domingo, sempre às 20h.

O trabalho propõe uma nova leitura a respeito de preconceitos, direitos, escolhas e se interroga sobre os limites entre o direito coletivo sobre o individual. Ao expor à crueldade das relações humanas, com toques de humor ácido, a encenação pretende tirar o público de sua passividade, fazendo dele parte da peça, pois, é a partir dessa leitura singular e subjetiva do espetáculo que ele extrai os elementos para a sua compreensão, e de como uma sociedade pode interferir nas escolhas e na vida de um indivíduo.

Para isto, a história é contada em metalinguagem e a estrutura dramática em forma de elipse. ‘Nascituros’ aborda questões que precisam ser discutidas imediatamente. Um espetáculo com temática LGBT que discute a família, as escolhas e renúncias, o cerceamento, o abandono e, principalmente, o amor.

'Nascituros' propõe uma nova leitura a respeito de preconceitos, direitos, escolhas e se interroga sobre os limites entre o direito coletivo sobre o individual

“E não é só isso!” é uma das frases que mais se repete ao se falar sobre as questões da peça com os espectadores. “E não é para ser só isso! Porque não deve ser só isso! A vida não segue uma ordem de temas. Impressões nunca são iguais, porque a vida não é igual pra ninguém. Cada pessoa se sente tocada em contextos diferentes, se sensibiliza em momentos diferentes”, reflete o autor.

Sinopse

Após um incidente um casal é forçado a se separar. Dez anos depois, quando uma das partes decide escrever uma peça sobre seu passado, a fim de expurgar suas aflições, a outra reaparece na tentativa de impedir a exposição dessa história, pois contém segredos que podem acarretar mais problemas. A trama é contada utilizando diversas linguagens teatrais de forma itinerante, dentro e fora do Castelinho do Flamengo.

Ficha Técnica

Texto: John Marcatto | direção Victor Fontoura Elenco: Bruno Marques | John Marcatto | Mari Bridi | Marilha Galla Orientação: Ricardo Kosovski

Iluminação: Poliana Pinheiro

Cenário: Sátiro Nunes

Figurino: Cristina França

Arte: Nikko

Mixagem: DJ Scardua

Marketing cultural: Gloria Dinniz

Produção executiva: Ale Riquena

Assessoria de Imprensa: Duetto Comunicação

Realização: Tríptico Coletivo

Serviço: Nascituros

Data: 19 de outubro a 12 de novembro. De quinta a domingo, às 20h Local: Castelinho do Flamengo - Praia do Flamengo, 158

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia entrada)

Classificação indicativa: 14 anos