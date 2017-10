Lígia Teixeira encerra exposição 'Teu Lado B é Meu Lado A' no Espaço Cultural Correios de Niterói

Dia 21 de outubro, às 15h, Lígia Teixeira encerra sua exposição 'Teu lado B é meu lado A', no Espaço Cultural Correios de Niterói.

O evento contará com um bate-papo com a curadora Isabel Sanson Portella, performances, ações artísticas e conversas sobre a recente censura às artes. Tudo será filmado pela Web TV Honestino da EBA/UFRJ (2622-3200).

Fetiches, estereótipos, clichês, idealizações e simbolismos fazem parte do repertório do trabalho da artista visual Lígia Teixeira. 'Teu Lado B é Meu Lado A' instiga o espectador a decifrar e interpretar a imagética do desejo e suas pulsões em dez telas que têm como tema o imaginário que envolve as questões da sedução, do erotismo, da relação amorosa e do universo feminino, contextualizados sob um viés psicológico e social.

A gênese do processo criativo de Lígia Teixeira se dá na apropriação de imagens do cotidiano colhidas na internet, jornais e revistas. Sob a aparente banalidade dos assuntos, contrapondo situações aparentemente desconexas, invertendo os papéis sociais do homem e da mulher, cotejando situações de dor e prazer, tragédia e felicidade, desconstruindo clichês e estereótipos, Lígia procura “ressignificar” essas imagens, induzindo o espectador a novos questionamentos e indagações não só no plano intelectual como no do simbólico.

Serviço: evento de encerramento de 'Teu lado B é meu lado A'

Data: 21 de outubro, às 15h

Local: Espaço Cultural Correios - Avenida Visconde do Rio Branco 481, Centro de Niterói

Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Mais informações: 2622-3200