Helena Lima lança ‘A moça artista do topo do morro’ durante a Primavera Literária

Amanda vive num morro do Rio de Janeiro. Vive situações que lhe despertam muitas inquietudes e a enchem de perguntas, deixando os adultos com os quais convive desconcertados. Quer saber, por exemplo, por que as pessoas morrem, se morrem para sempre... Amanda se preocupa com Dente de Ouro, o chefe da comunidade onde vive, mostrando ao leitor que toda moeda tem dois lados.

A história de Amanda é contada pela escritora Helena Lima em 'A moça artista do topo do morro' (Lago de Histórias), que será lançada durante a 17ª edição da Primavera Literária, que acontece de 26 a 28 de outubro, na Casa França Brasil, no Centro.

Livro ‘A moça artista do topo do morro’, de Helena Lima

A chegada do título ao mercado coincide com um momento de confrontos, mortes, balas perdidas e encontradas em vítimas de todas as classes, credos, idades e gêneros e nasceu, em 2016, depois de circular nas redes sociais a imagem de um homem caindo do alto de um morro no Rio de Janeiro, após ser atingido por um tiro: o triste desfecho de mais um personagem envolvido no tráfico de drogas.

"A cena dura e impactante me dominou o pensamento. O jeito que encontrei para lidar com a angústia daquele e de outros episódios que presenciamos o tempo todo foi inventando essa história. Assim nasceu a Amanda, que atravessa seus dramas pintando, e eu atravesso os meus, escrevendo", explica Helena.

Amanda se inspirou em Dona Dulce e acabou conhecida por gente do mundo todo como a moça artista do topo do morro do Rio de Janeiro. O livro também coloca no centro da discussão as crianças, que ficam esquecidas diante de tanta violência a qual temem e não conseguem compreender. “Isso quando não são as vítimas”, enfatiza a autora.

Ilustrado por Luciana Grether, mestre em Artes & Design, com desenhos premiados internacionalmente, o livro tem o escritor Luís Pimentel assinando o texto de quarta capa. Nele, Pimentel destaca o poder delicado e consolador da arte.

Sobre a autora

Helena Lima é professora com mais de 20 anos de experiência no Ensino Fundamental, escritora, editora e fundadora da Editora e Espaço Cultural Lago de Histórias.

Sobre a Editora

A Editora tem um espaço homônimo recém-inaugurado no Rio de Janeiro, em um cenário lúdico, colorido e com um terraço propício à criatividade, grudado numa das belas pedras da Urca. No Espaço Cultural Lago de Histórias, crianças e adultos participam de oficinas de artes, escrita e leitura, contações de história, declamações de poemas, além de programações culturais e outras criadas especialmente para as escolas.

Serviço: Lançamento

Data: 26 a 28 de outbro, das 10h às 20h

Local: Casa França Brasil - Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro