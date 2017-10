Mental Abstrato convida Karla da Silva nesta quarta, no Sesc Copacabana

Nesta quarta-feira (18), às 20h30, o jazz do Mental Abstrato vai embalar os ouvidos do público do Sesc Copacabana pela primeira vez. A carioca Karla da Silva vai fazer as honras cantando algumas músicas com o trio de paulistanos Omig One (beatmaker, percussão e programações), Calmão Tranquis (beatmaker e MPC) e Guimas Bass (baixo elétrico). Ingressos a R$ 30 (inteira) com meia entrada (R$ 15) para estudantes, maiores de 65 anos e sócios da rede Sesc.

A essência do jazz contemporâneo e do hip hop, bem como as raridades da música brasileira se encontram no som suave e relaxante do Mental Abstrato. O primeiro álbum, "Pure Essence", foi lançado em 2010, no Japão, e, desde então, algumas faixas deste trabalho vêm reverberando nas pistas da França, da Itália e do Reino Unido, distribuídos por selos como Far Out e IRMA Records.

No roteiro do show em Copacabana, que faz parte do projeto Rapjazz, estão previstos os temas "Já era uma vez", "Jazzeira", "Suco de acerola" e "Me desculpa, mas não resisti", parcerias de Omig e Calmão. Karla da Silva vai interpretar "Quando ouviu meu samba", também da dupla. A banda inclui, ainda, Sintia Piccin (saxes alto e soprano), Marcelo Monteiro (flauta, saxes tenor e barítono), Bruno Duarte (vibrafone) e Thiago Duar (guitarra).

"Será um grande honra apresentarmos este show ao lado desta cantora da nova geração, assim como nós, e de muita representatividade em seu discurso, com toda a singularidade do seu trabalho. E vamos tocar em Copacabana, berço da bossa nova e do samba jazz que muito nos influencia até hoje", diz Omig. "Estamos bem animados para voltar ao Rio e, agora, com a Karla!", exulta Calmão.

O Mental Abstrato vem ganhando destaque nos últimos dois anos, realizando shows em festivais de música pelo Brasil e tocando junto ou no mesmo palco que Elza Soares, João Donato, Azymuth, Duofel, Bocato e os americanos Robert Glasper e Joey Badass, entre outros.

Mental Abstrato convida Karla da Silva:

