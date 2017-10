Ex-Frenéticas, Liane Maya faz apresentação cantando Beatles

Um encontro de homenagens para manter viva a mensagem de união, paz e amor, é a definição que a atriz e cantora Liane Maya dá ao seu novo show Liane Maya canta Beatles. Além de apresentar o melhor do repertório da maior banda de todos os tempos, a cantora, que integrou o grupo Frenéticas, destacou um set especial para homenagear o álbum que foi um marco na carreira dos Beatles durante o movimento Pop-Art trazendo o psicodelismo para sua história: o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, assim como uma pausa importantíssima para levar informação sobre o movimento mundial de prevenção ao câncer de mama - missão de sua família:

“A concepção desse show partiu da ideia de apresentar sucessos dos Beatles com novos arranjos para serem interpretados por uma mulher, estreando exatamente no mês que todos os holofotes estão voltados para a prevenção ao câncer de mama. Isso realmente faz uma leitura incrível comigo, pois meu avô, o Dr e Professor Arthur Fernandes Campos da Paz Filho foi pioneiro nessa causa, trazendo a mensagem da prevenção do câncer de mama e de útero e a mamografia para Brasil. Meu avô presidiu a Fundação das Pioneiras Sociais ao lado da minha mãe Maria Teresinha Campos da Paz que também trouxe técnicas para diminuir a radição nos exames e por aí em diante”, explica Liane, que no dia do show estará recolhendo alimentos não perecíveis para a Associação de apoio a mulher portadora de Neoplasia (AAMN), que fica em Jacarepaguá, Zona Oeste carioca.

Além da contribuição social, Liane inundará a plateia com uma sonoridade ímpar, resultado da mistura de uma formação vocal em canto lírico e seu timbre metal pop, característico das vozes femininas americanas que tanto marcam o blues e o jazz. Tons graves se mesclam com uma voz potente de roqueira, resultando num swing incomparável ao interpretar The Beatles com os arranjos de Alexandre Immianowsky, que passeiam pela Bossa, Jazz, Blues, Soul, em versão acústica.

"Os Beatles deixaram uma mensagem para toda uma geração que precisamos manter viva, de paz e amor, e de não a guerra. Isso tudo nos faz acreditar que o sonho não acabou, e que é possível nos unirmos em causas fundamentais de sobrevivência e saúde do ser humano e do planeta", finaliza Liane

Liane Maya canta Beatles

Dia: 21/10/2017 - Sábado

Local: Beco das Garrafas

Rua Duvivier, 37-Copacabana

Horário: 19h - Happy Hour

Reservas: 2543-2962

Ar condicionado

Todos os cartões

Capacidade: 100 pessoas