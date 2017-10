Ana Cañas convida Chico Chico na estreia do projeto Duets Thursday Sounds, no Coordenadas Bar

A cantora e compositora Ana Cañas e o músico Chico Chico farão uma parceria inédita na estreia do Duets Thursday Sounds, projeto do Coordenadas Bar com apoio da Heineken. O show acontece no dia 19 de outubro, a partir das 22h.

Ana Cañas vai apresentar o show 'Tô na Vida', com canções do disco mais recente e autoral, como 'Mulher', 'Bandido', 'O Som do Osso' e 'Existe'. A apresentação não vai deixar de fora o single 'Respeita', lançado esse ano - música que ganhou um clipe que conta com a participação de 86 mulheres que estão na linha de frente da resistência e pensamento feministas no país - como Elza Soares, Maria da Penha e Eliane Dias.

O show inclui ainda os sucessos 'Pra você Guardei o Amor' (música que Ana gravou com Nando Reis), 'Esconderijo', 'Será que você me ama?', 'Urubu rei' e versões para músicas de Led Zeppelin e Belchior, além de surpresas junto com Chico Chico.

Serviço: Projeto Duets Thursday Sounds apresenta Ana Cañas convida Chico Chico

Data: 19 de outubro, às 22h

Ingresso: R$60 (inteira), R$30 (meia entrada). Ingresso Social R$30 (levar 1kg de alimento) - Todos os alimentos arrecadados serão doados para o Asylo Espírita João Evangelista

Local: Coordenadas Bar - Rua da Passagem, 19 – Botafogo

Mais informações: (21) 3593-5003 ou coordenadasbar.com.br