'Superbacana' é a atração da Edição Tropicália do ProjetoQuintas no BNDES

O Bloco Superbacana é a atração do projeto Quintas no BNDES, no dia 19, às 19h, no Espaço Cultural BNDES, no Centro. O evento tem entrada gratuita. Nessa edição, que será dedicada à Tropicália, o Superbacana apresenta um repertório eclético que inclui marchinhas, sambas, xotes, maracatus, funks, ijexás e samba-reggaes.

Além disso, o bloco reforça as influências da Tropicália no teatro, moda, literatura, cinema e artes plásticas. “Nós unimos a percussão característica do Carnaval com instrumentos como guitarra, baixo, teclado e violão. E sempre apresentamos surpresas em nossas apresentações”, adianta Dida Mello, intérprete do Superbacana.

Na apresentação do próximo dia 19, o Superbacana vai movimentar a plateia com sucessos imortalizados por Caetano Veloso (Alegria,Alegria e Superbacana), Gilberto Gil (Aquele Abraço e Domingo no Parque), Rita Lee, Arnaldo Baptista, Sérgio Dias e Tom Zé, entre outros. Com repertório exclusivamente brasileiro, o Superbacana apresenta arranjos baseados em estudos sobre ritmos nacionais, criados a partir do método O Passo. Os cenários são assinados pela artista Cássia Maria Monteiro, conhecida pelo trabalho sobre a obra de Hélio Oiticica. No Carnaval de 2018, o Superbacana tem apresentação confirmada no dia 17 de fevereiro, na Praça Afonso Pena, na Tijuca.

O Bloco Superbacana, que conta com 17 integrantes, foi criado pelo músico Dida Mello, em 2014, estreando no Casarão Floresta, em dezembro de 2016. E nesse quase um ano de sucesso, o Superbacana já se apresentou em palcos importantes do Rio de Janeiro como Teatro Rival, Teatro Odisseia, Solar de Botafogo e na abertura da exposição Tropicália 50 anos, realizada na UNIRIO, entre outros.

“O Superbacana mantêm a irreverência dos tropicalistas tanto nos arranjos quanto nos figurinos e cenários das apresentações. Estamos em um momento especial não só pela comemoração dos 50 anos da Tropicália como pela aproximação da celebração de meio século do lançamento do disco manifesta Tropicália ou Panis et Circensis”, conta Dida.

Serviço: Bloco Superbacana no Projeto Quintas no BNDES

Data: 19 de outubro, às 19h

Local: Espaço Cultural BNDES - Avenida Chile, 100, Centro do Rio

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre