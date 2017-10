Isa Colli conquista Frankfurt e já foca na Feira do Livro de Guadalajara, no México

A escritora ítalo-brasileira Isa Colli não pára um minuto sequer. Mal encerrou sua participação na Feira do Livro de Frankfurt, neste domingo (15), e já se debruça nas encomendas dos projetos que foram fechados durante o evento. A Imeph, sua editora, abriu negociações importantes com outros países. Por isso, a autora terá muito trabalho pela frente. Uma das conquistas é a tradução de sua obra para os países do leste europeu, cujo contrato está em andamento. “A feira foi muito além das minhas expectativas. Em breve, teremos novidades sobre as novas parcerias”, adianta.

No estande da Câmara Brasileira do Livro (CBL), a escritora lançou duas novas publicações: ‘The Kytty Cat Penelope ' e 'Margarida`s Birthday'. Isa deu entrevista para grandes emissoras internacionais, foi convidada para reuniões de editoras importantes de cinco países e recebeu alguns convites para festas, como do México, Noruega e Portugal, no pavilhão de Frankfurt. Do contato com os mexicanos, surgiu o convite para participar, entre 25 de novembro a 3 de dezembro, da Feira Internacional de Guadalajara, evento que receberá autores, agentes literários e editoras de mais de 40 países. "Saio de Frankfurt com a certeza de que cumpri mais uma missão na minha carreira. E que venha o México. Será uma grande oportunidade para entrar no mercado latinoamericano e apresentar minhas publicações para esse público", afirma.

Luiz AAlvaro e Luis Antonio Torelli da CBL, Camilly Azevedo e Isa Colli

Frankfurt em números

De 11 a 15 de outubro, a Feira de Frankfurt reuniu cerca de 278 mil visitantes e 7 mil expositores de mais de 100 países. A expectativa é que as editoras brasileiras fechem vendas da ordem de US$ 650 mil –, e na maioria dos casos a negociação segue depois. É o caso dos contratos de Isa.

Pelo mundo

Só este ano, Isa Colli participou da Feira do Livro de Bruxelas, em março; da Feira Infantil de Bolonha, em abril; e da Bienal Internacional do Rio, em setembro. Logo após a Bienal, visitou escolas do Rio de Janeiro e Goiás. A escritora, que mora atualmente na Bélgica, já lançou nove livros infantis e um romance, contando com as novas publicações, que também estarão disponíveis no Brasil, em breve. As obras são comercializadas no Brasil, Angola, Espanha, Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, EUA, Irlanda, Reino Unido e Itália.

Os novos livros

'The Kytty Cat Penelope' em português 'A Gatinha Penelope' conta a história de uma vira-lata muito bonita e esperta. Abandonada, resiste ao clima rigoroso de uma das cidades mais frias da Europa por uma noite inteirinha, como uma verdadeira heroína. Resgatada e adotada por Yasmin, uma jornalista bondosa e solitária, a pequena felina demonstra toda a sua gratidão, amizade e carinho, mudando inteiramente a vida de sua nova dona.

De bichinho desamparado a companheira inseparável, Penélope nos dá o exemplo de quanto afeto e gratidão os bichinhos podem ter por nós quando os tratamos com amor e respeito.

'Margarida`s Birthday' em português 'O Aniversário de Margarida', conta a história da menina Margarida, que em seu aniversário de cinco anos, resgata seus antigos brinquedos para participar da festa. A ursinha Rubi cuidou para que todos estivessem presentes, até mesmo o patinho de borracha que chegara àquela casa quando Margarida ainda era um bebê. Com essa presença especial, a festa ficou ainda mais divertida para Margarida e seus convidados.