Mondial de la Bière anuncia as melhores cervejas do festival

O segundo dia do Mondial de la Bière foi marcado pela divulgação das melhores cervejas do evento. Os expositores inscreveram 384 rótulos para participar do concurso Mbeer Contest Brazil, uma competição com avaliação baseada nas qualidades intrínsecas da cerveja. Um júri composto por profissionais internacionais e nacionais premiaram os rótulos nas categorias ouro e platina nesta quinta-feira, dia 12, às 20h. Sem categorias pré-definidas por estilo, os juízes fizeram degustações às cegas, sem qualquer informação sobre o produto. A cerimônia foi conduzida por Jeannine Marois, presidente do Mondial de la Bière e responsável pela organização internacional, e Luana Cloper, diretora do evento no Brasil.

Participando pela terceira vez do festival, o clã Gaspar recebeu medalha de ouro pelo rótulo recém-lançado, chamado de Tranquilona

Foram 12 medalhas de ouro e duas de platina. As grandes vencedoras foram a Colorado Guanabara Wood Aged, da Colorado, e a Noi Passione, da Noi.

As medalhas de ouro foram para as cervejas:

- Tranquilona, Gaspar Family Brew.

- Quebra-Cabeça I, 3 Cariocas.

- 1848, Antuérpia.

- Catharina Sour Bergamota, Lohn Bier.

- #1ANO, Farra Bier.

- Noi Bárbara, Noi.

- Hair if the Bode, Bodebrown.

- Lado B, Suburbana.

- Noi Cioccolato Barile, Noi.

- Reserva do proprietário, Backer.

- Roter Sour Ale, Roter Brauhauf.

- Carvoeira, Lohn Bier.

O júri foi composto por Bernardo Couto, José Raimundo Padilha, Leonardo Sewald, Luciane Tavares, Paulo Feijão (Paulo Bettiol), Roberto Stelling, Sérgio Fraga, Fabián Rodríguez, Kathia Zanatta, Louis-Franck Valade, Marco Falcone, Pete Slosberg e Tony Forder.

A programação de shows contou com Don Pablito, DJ Facchinetti, Valuá, Jackstone, Capitão Rob e DJ Edinho.