Confira os Parques Estaduais para ir de bicicleta em São Paulo

Para quem gosta de pedalar tanto durante a semana como nos finais de semana na capital paulista, pode aproveitar os diversos parques que contam com ciclovias. O Parque Villa Lobos também conta com estação de reparo para as bicicletas. Confira os diversos parques para se divertir:

Parque Villa Lobos

Localizado no Alto de Pinheiros, o Parque é uma ótima opção de lazer ao ar livre. O local possui 750 mil metros quadrados de área verde e também conta com uma ciclovia de 1,5 km. Lá é possível encontrar estacionamentos e três estações de reparo para bicicletas, com jogos de ferramentas, válvulas para calibragem de pneus e suportes para manutenção das mesmas. Tanto as estações quanto os bicicletários estão disponíveis gratuitamente à população e podem ser utilizados durante todo o período de funcionamento dos parques.

Local: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros – São Paulo

Funcionamento: De segunda a segunda das 5h30 às 19h. No horário de verão, até às 20h

(11) 2683-6302

Parque da Juventude

Localizado na zona norte da capital, mudou a paisagem da região ao substituir o Complexo Penitenciário Carandiru por uma área de lazer e entretenimento ao ar livre. Possui ampla área verde, instalações para práticas de esporte. Conta ainda com pistas de skate para street e vertical, para os que não querem ficar só na bike. Há bicicletário disponíveis em frente à entrada.

Local: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630,Santana – São Paulo (ao lado do metrô Carandiru)

(11) 2089-8600

Parque Ecológico do Tietê

Margeando a rodovia Ayrton Senna, o Parque Ecológico Tietê tem área de 14 milhões de metros quadrados, que vai desde a Barragem da Penha e São Miguel Paulista ao município de Guarulhos e muitas opções de lazer. Pela trilha é possível andar de bike.

Local: Avenida. Dr. Assis Ribeiro, altura do 3.000 , Cangaiba – São Paulo

Funcionamento: diariamente das 8h às 17h.

(11) 2958-1477

Ciclovia Rio Pinheiros

Com 21,5 km, a ciclovia é uma alternativa para o deslocamento diário, proporcionando uma vida mais saudável. Funciona diariamente das 5h30 às 18h30. Além disso, os ciclistas também têm à disposição seis pontos de apoio (Av. Miguel Yunes, Vila Olímpia, Santo Amaro, Cidade Jardim, Cidade Universitária e Villa-Lobos/Jaguaré) com banheiro, bebedouro e atendimento.