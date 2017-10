Academia do Oscar expulsa produtor acusado de abuso sexual

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organizadora do Oscar, decidiu expulsar o produtor Harvey Weinstein, que é acusado de assédio sexual e estupro por atrizes e modelos.

A medida foi anunciada pela Academia no último sábado (14), após uma votação entre os 54 membros de seu conselho. "Não queremos apenas nos afastar de alguém que não merece o respeito de seus colegas, mas também enviar uma mensagem: a era da ignorância deliberada e da cumplicidade vergonhosa com um comportamento sexual predatório e de assédios no trabalho em nossa indústria terminou", diz uma nota da entidade.

Nos últimos dias, Weinstein, 65 anos, já havia sido suspenso pela Academia Britânica de Cinema e Artes Televisivas (Bafta) por causa de seu comportamento. O produtor é alvo de uma investigação da Polícia Metropolitana de Londres por quatro supostos casos de abuso sexual.

Até o momento, seis mulheres já o acusaram abertamente de estupro, incluindo a atriz e diretora italiana Asia Argento, enquanto outras personalidades, como Angelina Jolie, Léa Seydoux, Cara Delevingne e Gwyneth Paltrow, dizem ter sido vítimas de assédio.