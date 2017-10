Mc Marcinho se apresenta pela primeira vez no Barril 8000

O príncipe do funk, MC Marcinho, chega neste domingo, dia 15/10, para falar de amor com a galera da Zona Norte. Ele se apresenta no Barril 8000 Méier (Rua Adolfo Bergamini, 371 - Méier), a partir das 19h, no evento que ainda reúne o grupo Toda Magia e os DJs MP4 e Edi, tocando todos os ritmos.

Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, nasceu no ano de 1977, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aos 19 anos gravou sua primeira composição, “Rap do solitário”. O sucesso da sua música foi tamanho que conseguiu ser incluído na programação das rádios. Desde então, Marcinho percorreu um longo caminho e ficou conhecido como o príncipe do funk.

Foram sete CDs lançados e dois DVDs, entre centenas de shows, entrevistas e participações especiais.

No repertório da noite, o funkeiro canta os sucessos “Ela dança”, “Princesa”, “Glamurosa”, “Favela”, “Garota nota 100”, além das novas “Tudo de bom” e “Desce travando”.

Para quem quiser curtir essa festança, os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no dia e horário do evento, no Barril. Mais informações pelo telefone (21) 99250-6346. A classificação é 18 anos.

SERVIÇO SOU FELIZ ASSIM

MC MARCINHO

Data: 15/10 (domingo)

Local: Barril 8000 Méier (Rua Adolfo Bergamini, 371 - Méier)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 20

Informações: (21) 99250-6346

Classificação 18 anos