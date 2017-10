Sexta-feira 13 gera memes e perda de dinheiro para os EUA

Há rumores de que bruxas, vampiros e outras criaturas paranormais se reúnem justamente nesse dia para tornar sua vida um pesadelo. Mas o que na verdade está por trás da sexta-feira 13 mística?

Sexta-feira 13 é popularmente conhecida como o dia do azar. Pode ocorrer em qualquer mês e em qualquer ano, quando o dia 13 cai em uma sexta-feira.

Acredita-se que é o dia mais amaldiçoado do calendário, supostamente quando tudo pode dar errado e podem ocorrer coisas ruins -- fracassos, acidentes e até mortes.

Mas por que o 13º dia do mês, quando cai em uma sexta-feira, tornou-se um dia "maldito" e provoca preocupação em muitos?

Primeiramente, não vale esquecer que o número 13 é considerado de má sorte. Mas nem tudo é tão simples. Claro que há um contexto histórico. Provavelmente, cada cultura tem suas próprias explicações para infelicidades e fracassos que ocorrem nesse dia.

Acredita-se que, justamente nesse dia, Adão e Eva teriam comido o fruto proibido, condenando assim toda a humanidade.

Além disso, a sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado e também é considerado um dia de azar.

Mas se falarmos de eventos não tão longínquos, a versão mais popular é que em 13 de outubro de 1307, sexta-feira, a Ordem dos Templários foi declarada ilegal pelo rei Filipe IV da França. Seus membros foram aprisionados por todo o país e alguns torturados e, mais tarde, executados por heresia.

A partir daí, um medo inexplicável se prolifera por toda a Terra nesse dia. Até mesmo estudiosos criaram termos sociológicos para explicar esse fenômeno — triscaidecafobia (medo irracional e incomum do número 13) e parascavedecatriafobia (medo específico da sexta-feira 13).

A história também rendeu Sexta-Feira 13 (Friday the 13th), uma longa série de filmes de terror dos Estados Unidos criada pelo diretor Sean S. Cunninghan. A série conta com 12 filmes (incluindo Freddy vs. Jason), e lucrou mais de US$ 500 milhões (R$ 1,585 bilhão).

Segundo estatísticas, os EUA são os mais afetados pela data assombrosa. Cerca de 20 milhões de norte-americanos acreditam no azar da sexta-feira 13. Por exemplo, alguns deles preferem ficar em casa para evitar qualquer acidente e desconforto possíveis.

Estima-se que inatividade dos estadunidenses neste provoca perdas econômicas significativas, estimadas em US$ 800 milhões (R$ 2,5 bilhões).

Sputnik