Não Recomendados e Zélia Duncan se apresentam no Circo Voador neste sábado

De volta ao Rio de Janeiro, em única apresentação, os "Não Recomendados" sobem ao palco do Circo Voador neste sábado (14), com a participação de Zélia Duncan, na festa Tropical Sound System - Vol2. A noite será de lançamento do clipe que traz o nome do grupo.

Sucesso de crítica, o grupo reúne Caio Prado, Daniel Chaudon e Diego Moraes, juntos no mesmo palco, em uma banda formada despretensiosamente entre amigos, onde criam releituras clássicas que transitam de Caetano e Gil a Alexandre Pires e Cheiro de amor.

Além de um repertório que traz canções como "Cálice", "Punk da Periferia", "Balada do Louco", "Rubens", "Depois do Prazer", a noite também será de lançamento do clipe oficial de "Não Recomendado" por Caio Prado na versão remix do DeepLick.

Na mesma noite também sobem ao palco As Bahias e a Cozinha Mineira com participação de Rico Dalasam.