Dario Fo é homenageado em Milão após 1 ano de sua morte

Um ano após a morte do prêmio Nobel Dario Fo, a Palazzina Liberty de Milão, espaço usado para apresentações teatrais, foi intitulada com o nome do italiano e de sua esposa Franca Rame. A cerimônia de nomeação ocorreu nesta sexta-feira (13) e contou com a presença do prefeito da cidade, Giuseppe Sala, do assessor para a Cultura, Filippo Del Corno, e de alguns artistas de teatro como Paolo Rossi e Claudio Bisio.

A decisão para batizar o local, que nos anos 1970 era usado como sede pelos atores da cidade, aconteceu após o conselho da Câmara Municipal votar uma proposta apresentada ao Movimento 5 Estrelas e a conselheira do Pd, Paola Bocci.

"A cidade está permeada pela memória de Dario e Franca. Mas a Palazzina é um símbolo importante porque a formação da cidade também passou por aqui", disse o prefeito.

Segundo Sala, "a cidade de Milão compartilha e entende o valor dessas duas grandes pessoas que juntaram um pensamento revolucionário e uma importante proposta cultural".

Dario Fo morreu no dia 13 de outubro de 2016, aos 90 anos, por complicações pulmonares. Vencedor do Nobel de Literatura em 1997, o dramaturgo era um dos maiores ícones da cultura italiana, transitando por diversos ramos da arte, inclusive a pintura