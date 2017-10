Banda Musical Clube recebe o cantor Eduardo Canto, neste domingo

Eleito um dos três melhores cantores populares do Brasil, pelo Prêmio da Música Brasileira, em 1999, o cantor passou a direcionar seu trabalho ao resgate da nossa música, o que já lhe rendeu a Medalha Pedro Ernesto. Recentemente o cantor Eduardo Canto lançou pelo Canal Brasil, o Box “Lupicínio Rodrigues – 100 anos de Histórias & Canções”, com arranjos e direção musical de Roberto Menescal e direção geral de Oswaldo Montenegro. O cantor já se apresentou no Morro da Urca,Teatro Rival e nos EUA,onde reside atualmente.

Para esta apresentação,Eduardo Canto irá interpretar canções como; Poder da Criação, Retalhos de cetim, Saudosa Maloca, Se acaso você chegasse, A flor e o espinho,entre outros.

A banda Musical Clube é composta por sete músicos de diferentes gerações,juntos há mais de oito anos em projetos e saraus.

Tendo à frente Ary Dias, percussionista do grupo A Cor do Som, a banda traz a tradição musical com três filhos dos famosos MPB4 E Quarteto em Cy: no baixo João Faria, na voz e no cavaquinho, Chico Faria, e no Violão, o arranjador Pedro Reis. Representando a nova geração de cantoras cariocas, Maria Thalita de Paula divide os microfones com Chico Faria. Completa o grupo, Luiz Urjaiss na bateria.

Evento terá início a partir das 18h30, no Espírito do Chopp, Cobal Humaitá

Com muito samba,marchas e samba-enredo,a banda se apresenta todo domingo,no Espírito do Chopp,Cobal do Humaitá.

Serviço do Show

Dia 15/10 – Das 18h30 às 22h (evento semanal)

Classificação etária - 14 anos

Entrada Franca.

Serviço Espírito do Chopp

Endereço – Cobal do Humaitá 446 – lojas 3 e 4

Telefone – 2266-559

9Horário de funcionamento – 11h/1h (sexta e sábado até 2h)