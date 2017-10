Fim de semana musical no Teatro Sesi Duque de Caxias

Shows no Teatro Sesi Duque de Caxias agitam o fim de semana. Na sexta-feira, dia 13, às 20h, Maíra Freitas se apresenta com o show 'Piano e Batucada'. E no sábado, 14, às 19h, será a vez de Helena Mont mostrar seu novo show 'Boleros e Canções'.

Maíra Freitas 'Piano e Batucada'

A cantora transporta para o ambiente ao vivo toda a complexidade de ideias, sobreposição de camadas sonoras, timbres e melodias desenvolvidos para o disco, com a parceria do baterista Cassius Theperson. Durante os anos de pesquisa e shows, a dupla desenvolveu uma linguagem própria e um entrosamento musical ligado à tecnologia. O uso de loops permite o confronto entre o passado e o presente, com músicas gravadas na hora e tocadas logo em seguida, diante do público.

Maíra faz as vezes de cantora principal, backing vocal e multi-instrumentista e de suas teclas saem sons de baixo, sinterizadores, pianos, fender rhodes e diversos outros efeitos. Uma apresentação que mescla o tradicional com o contemporâneo, mergulhando nas raízes do samba e da música clássica, com influências de jazz e pop. A atração tem duração de 90 minutos e classificação de 16 anos.

Helena Mont 'Boleros e Canções'

No repertório estão canções internacionais como 'Historia de un amor', 'Besame mucho', 'Quizas, quizas, quizas' e 'Sabor a mi', e brasileiras como 'Sentimental demais', 'Brigas' e 'Que será?'. Helena também ousa ao interpretar sucessos do pop internacional, como 'I will always love you', 'Music and me' e 'Unforgettable', além de uma releitura de 'Mania de você', de Rita Lee. O espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação de 16 anos.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada. Mais informações (21) 3672-8369 ou na página do Sesi Cultural: http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/

Serviço

Show Maíra Freitas em 'Piano e Batucada'

Data: 13 de outubro, às 20h

Local: Teatro Sesi Duque de Caxias - Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto

Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Show Helena Mont em 'Boleros e Canções'

Data: 14 de outubro, às 19h

Local: Teatro Sesi Duque de Caxias - Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Mais informações: (21) 3672-8369 ou teatrosesi.caxias@firjan.org.br