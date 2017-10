Caixa Cultural do Rio apresenta mostra de cinema com o realismo e a fantasia de Jacques Demy

Abrangendo um amplo painel da carreira do ícone do cinema francês, a mostra Jacques Demy: entre o realismo e a fantasia exibe 15 filmes, sendo 11 do diretor e mais quatro produções relacionadas ou influenciadas por seu trabalho.

Na seleção do curador Sylvio Gonçalves, o público poderá conferir desde obras mais conhecidas, como Os Guarda-Chuvas do Amor (1964) e Duas Garotas Românticas (1967), ambas estreladas por Catherine Deneuve, até títulos inéditos no país, como Um Quarto na Cidade (1982) e Parking (1985).

Pele de Asno está na programação da Caixa

O mergulho na trajetória do diretor francês será complementado por palestras e debates acerca de sua obra, bem como por uma série de sessões comentadas por cineastas, críticos e acadêmicos. Já os pequenos poderão participar de uma sessão de contação de histórias no Dia das Crianças (12 de outubro), logo após o filme infantil Pele de Asno (1970), exibido às 15h.

Em paralelo à programação na CAIXA Cultural Rio de Janeiro, a mostra inclui exibições gratuitas no Cinemaison, no dia 16 de outubro (segunda-feira).

Programação:

10 de outubro (terça-feira)

19h – Os Guarda-Chuvas do Amor (1964), de Jacques Demy, França, 91 min, 35mm, 12 anos

11 de outubro (quarta-feira)

16h – A Lenda da Flauta Mágica (1972), de Jacques Demy, Inglaterra, 86 min, Digital, Livre

18h – Lola, a Flor Proibida (1960), de Jacques Demy, França, 90 min, 35 mm, 14 anos + Palestra Introdução ao cinema de Jacques Demy, com João Luiz Vieira *sessão gratuita

12 de outubro (quinta-feira)

14h – A Baía dos Anjos (1963), de Jacques Demy, França, 90 min, 35mm, 14 anos

15h – Pele de Asno (1970), de Jacques Demy, França, 91 min, Digital, Livre + Contação de histórias *sessão gratuita

18h –Jacquot de Nantes (1991), de Agnès Varda, França, 118 min, 35mm, Livre

13 de outubro (sexta-feira)

16h – Les Demoiselles ont eu 25 Ans (1993), de Agnès Varda, França, 1993, 64 min, Digital, 10 anos

17h30 – Sessão comentada Duas Garotas Românticas (1967), de Jacques Demy, França,125 min, 35mm, 10 anos, com a presença do curador da mostra Sylvio Gonçalves *sessão gratuita

14 de outubro (sábado)

14h – Pele de Asno (1970), de Jacques Demy, França, 91 min, Digital, Livre

16h – Lola, a Flor Proibida (1960), de Jacques Demy, França, 90 min, 35 mm, 14 anos

18h – Um Quarto Na Cidade (1982), de Jacques Demy, 90 min, Digital, 14 anos

15 de outubro (domingo)

15h – Um homem em estado...Interessante (1973), de Jacques Demy, Itália, 92 min, Digital, 14 anos

17h – Duas Garotas Românticas (1967), de Jacques Demy, França, 125 min, 35mm, 10 anos

16 de outubro (segunda-feira) - *Excepcionalmente a programação acontecerá no Cine Maison – Avenida Presidente Antônio Carlos, 58 – Centro

18h – Sessão comentada Os Guarda-Chuvas do Amor (1964), de Jacques Demy, França, 91 min, 35mm, 12 anos, com presença do curador da mostra Sylvio Gonçalves e do crítico Leonardo Luiz Ferreira

20h30 – Pele de Asno (1970), de Jacques Demy, França, 91 min, Digital, Livre

17 de outubro (terça-feira)

16 h – O Segredo Íntimo de Lola (1969), de Jacques Demy, EUA, 97 min, Digital, 14 anos

18h – A Baía dos Anjos (1963), de Jacques Demy, França, 90 min, 35mm, 14 anos + Palestra A música no cinema de Jacques Demy, com Ricardo Leão

18 de outubro (quarta-feira)

15h – Duas Garotas Românticas (1967), de Jacques Demy, França, 125 min, 35mm, 10 anos

17h30 – La La Land – Cantando Estações (2016), de Damien Chazelle, EUA, 124 min, Digital, Livre + Palestra A influência de Jacques Demy no cinema contemporâneo, com o crítico de cinema Mario Abbade.

19 de outubro (quinta-feira)

16h – Os Guarda-Chuvas do Amor (1964), de Jacques Demy, França, 91 min, 35mm, 12 anos

18h – O Universo de Jacques Demy (1964), de Agnès Varda, França, 91 min, 35 mm, 14 anos + Debate Jacques Demy: Entre o realismo e a fantasia, com Sylvio Gonçalves, Leonardo Luiz Ferreira e Moisés Liporage

20 de outubro (sexta-feira)

16h30 - Lola, a Flor Proibida (1960), de Jacques Demy, França, 90 min, 35 mm, 14 anos

18h30 – Jacquot de Nantes (1991), de Agnès Varda, França, 118 min, 35mm, Livre

21 de outubro (sábado)

14h – O Segredo Íntimo de Lola (1969), de Jacques Demy, EUA, 97 min, Digital, 14 anos

16h – A Baía dos Anjos (1963), de Jacques Demy, França, 90 min, 35mm, 14 anos

18h – Parking (1985), de Jacques Demy, França, 95 min, Digital, 14 anos

22 de outubro (domingo)

14h – Pele de Asno (1970), de Jacques Demy, França, 91 min, Digital, Livre

16h – Jacquot de Nantes (1991), de Agnès Varda, França, 118 min, 35mm, Livre

18h – Trois Places Por Le 26 (1986), de Jacques Demy,106 min, Digital, 10 anos