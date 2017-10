Tour do Pica Pau chega ao Reserva Cultural em Niterói, neste sábado

Ainda em comemoração ao Dia das Crianças, no próximo dia 14 às 12h30min, o personagem Pica-Pau fará um tour no Reserva Cultural, em São Domingos. O querido personagem chegará em Niterói para fazer a alegria da criançada para muita brincadeira, diversão e fotos. Além da presença do brincalhão na cidade sorriso o filme Pica-Pau O Filme continua nas telonas do Reserva com exibição às 13h, 14h40min e 16h20min.

O travesso Pica-Pau está metido em mais uma de suas divertidas brigas por território, e dessa vez os inimigos são o vigarista Lance Walters (Timothy Omundson) e sua namorada Brittany (Thaila Ayala). Eles estão determinados a construir a sua grande casa dos sonhos mas, para isso, precisam derrubar a casa do Pica-Pau, que promete não deixar barato.

E para quem quer aproveitar o feriado para ir no cinema, o Reserva Cultural continua recebendo o Festival do Rio, que começou no último dia 5 e vai até o próximo dia 15. Para essa quinta feira, 12, 10 filmes serão exibidos, com destaque para João de Deus – O Silêncio é uma Prece às19h40min e A Comédia Divina às 21h30m. Ambas as sessões terão presença de convidados.

Em João de Deus – O Silêncio é uma Prece a presença será do diretor Candé Salles será uma atração a parte. O filme conta a história de uma investigação sobre os grandes fenômenos de cura que ocorrem na Casa Dom Inácio de Loyola, na cidade de Abadiânia, interior de Goiás. É lá que o médium João de Deus atende pessoas do mundo inteiro, onde são realizados tratamentos espirituais que incluem cirurgias espirituais sem cortes de pele, sem anestesia e sem infecções pós-operatórias. Esses fenômenos atraem por volta de mil pessoas por dia, sendo dois terços delas estrangeiras.

E em A Comédia Divina o diretor Toni Venturi e elenco prometeram assistir à sessão. Abalado por sua baixa popularidade, o Diabo resolve vir à Terra fundar sua própria igreja. Os pecados são virtudes e devem ser estimulados. Utilizando a televisão, o Coisa Ruim potencializa seu poder de sedução para difundir a nova religião. Raquel, uma jovem e ambiciosa jornalista, é uma das primeiras a cair sob seu domínio. Baseado no conto “A igreja do Diabo”, de Machado de Assis.

Já na sexta, 13, o diretor do filme O Formidável, Michael Hazanavicius, também dará o ar da graça no evento às 19h.E às 21h15min o ator Nahuel Perez Biscayart, estrela do filme 120 Batimentos Por Minuto, já confirmou presença. O Formidável é uma comédia dirigida pelo Michel Hazanavicius e tem no elenco nomes como Louis Garrel, Stacy Martin e Bérénice Bejo. O filme se passa em 1967 em Paris. Jean-Luc Godard, o mais influente cineasta de sua geração, está filmando ‘La Chinoise’ com a mulher que ama, Anne Wiazemsky, 20 anos mais jovem. Eles são felizes, atraentes, apaixonados e se casam. Mas a recepção do filme desencadeia uma profunda reflexão em Gordard. O segundo tem direção e roteiro de Robin Campillo, produção de Hugues Charbonneau and Marie e é um drama. Conta a história de um grupo ativista, Act Up, que está intensificando seus esforços para que a sociedade reconheça a importância da prevenção e do tratamento em relação a Aids, que mata cada vez mais há uma década. Recém-chegado ao grupo, Nathan (Arnaud Valois) logo fica impressionado com a dedicação de Sean (Nahuel Pérez Biscayart) junto ao grupo, apesar de seu estado de saúde delicado.

A venda na bilheteria acontece somente no dia da exibição. A programação completa e diária estará disponível no site do Reserva. O evento é uma realização do Festival do Rio em parceria com o Reserva Cultural e apoio da FAN e Secretaria de Cultura de Niterói. O Reserva Cultural fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos e abre os portões a partir das 11h30min.