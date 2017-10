'Salvator Mundi',de Da Vinci, pode ser leiloado por U$100 mi

O último quadro do famoso pintor italiano Leonardo Da Vinci que permanece em uma coleção privada será leiloado no dia 15 de novembro, anunciou a casa de leilões Christie nesta terça-feira (10). A expectativa é alcançar pelo menos US$100 milhões pela obra "Salvator Mundi".

Criada por volta de 1500, a obra de 65 cm por 45 cm traz uma representação de Jesus Cristo como o salvador do mundo.

"Salvator Mundi é uma pintura da figura mais icônica no mundo, do artista mais importante de todos os tempos. A oportunidade de oferecer isto ao mercado é uma honra que chega apenas uma vez na vida", disse Loic Gauzer, especialista em arte da Christie's em Nova York.

A casa de leilões não identificou o vendedor, mas ele é um colecionador europeu que adquiriu a obra depois de sua redescoberta e restauração, em meados de 2005.

Antes do leilão, o quadro será exposto em Hong Kong, San Francisco e Londres. A tela "Sixty Last Suppers" (1986), de Andy Warhol, homenagem ao famoso afresco de Da Vinci, também será leiloada na mesma data com valor estimado de US$ 50 milhões.