Premiado espetáculo 'O Filho Eterno' volta na Mostra de 25 anos da Cia Atores de Laura

Na comemoração dos 25 anos da Cia Atores de Laura, alguns espetáculos do repertório da trupe estão sendo montados para o deleite do público. Nesse fim de semana e no próximo, às 19h30m, será a vez do sucesso que revelou, pelo menos para quem não tinha o hábito de ir ao teatro, o talento de Charles Fricks, ator capixaba, integrante da Cia, que tem como hábito arrancar aplausos em cena e simplesmente arrasa na encenação de O Filho Eterno, adaptação para o teatro feita por Bruno Lara Resende, baseada no romance homônimo do curitibano Cristóvão Tezza, sob a direção de Daniel Herz. A história retrata os conflitos de um pai que descobre que o filho é portador da síndrome de down e revela em cena os pensamentos mais cruéis e impensáveis para um genitor.

Charles Fricks vem colecionando prêmios por atuação em 'O Filho Eterno'

Nessa sexta (13), será a 283º sessão da peça, que já atraiu cerca de 40 mil espectadores e passou por mais de 50 cidades (todas as capitais do Brasil, praticamente. Só está faltando ainda Macapá, no Amapá). Em Portugal, ao final do espetáculo, Charles teve que entrar e sair de cena três vezes para receber os sete minutos de aplausos da plateia. Sem exagero. Foram mesmo cronometrados: 7 minutos de aplausos.

A peça já ganhou prêmios como o Shell (Melhor ator e categoria especial – direção de movimento), APTR (melhor ator) e Orilaxé (Daniel Herz- categoria teatro). Em seguida, a Cia Atores de Laura entra em cena nesse fim de semana com a peça Absurdo às 21h30m, sexta e sábado, e às 20h no domingo. Já no próximo (20 a 22 de outubro), será a vez de O Pena Carioca, também às 21h30m, e às 20h, no domingo, encerrando a Mostra na Casa de Cultura Laura Alvim, no dia 22 de outubro. Em novembro, a Mostra volta ao Teatro Cesgranrio.

O Filho Eterno teve ainda seis indicações a Prêmios Teatrais: Prêmio Shell / Prêmio Quem – melhor ator de teatro, Prêmio Faz Diferença – Categoria Teatro – Charles Fricks e Prêmio Qualidade Brasil- como melhor ator de teatro – Charles Fricks.

Cronograma da temporada – Mostra 25 Anos Cia Atores de Laura:

13 a 15/10

Sexta - 19:30 O Filho Eterno / 21:30 Absurdo

Sábado - 19:30 O Filho Eterno / 21:30 Absurdo

Domingo - 20h Absurdo

20 a 22/10

Sexta - 19:30 O Filho Eterno / 21:30 O Pena Carioca

Sábado - 19:30 O Filho Eterno / 21:30 O Pena Carioca

Domingo - 20h O Pena Carioca

Preço:

R$ 50,00 – Inteira

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2332-2015 (Funcionamento da Bilheteria: Seg. a partir das 17h | Ter. a Sex. a partir das 16h | Sab. Dom. e Feriados a partir das 15h)