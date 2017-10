‘Porquinhos, O Musical’ cumpre temporada no Teatro Bradesco Rio

‘Porquinhos, O Musical’ conta a clássica história dos porquinhos que viviam na floresta e decidem construir cada um a sua casinha. Os porquinhos Kika, Rosa, Pietro e o Lobo Maumau vão alegrar a criançada. O musical traz uma linguagem infantil e interativa, fazendo com que a plateia participe ativamente do espetáculo.

No Teatro Bradesco Rio, quatro apresentações estão marcadas para os dias 12, 14, 21 e 28 de outubro, com sessões às 15h. Os números musicais passam por gêneros como o jazz, blues, pop e o rock. O texto de Dharck Tavares com direção geral de Allan Ragazzy, é transformado em um musical para toda família, com presença de bailarinos e estética visual de grandes musicais.

Já a produção de Deise Reis, Leandro Bispo e Rodrigo Mosquito, enriquece a qualidade do espetáculo, devido aos longos anos de sucesso e experiência dedicados ao público infantil, levando a sério o que é “coisa de criança”. A concepção de Leandro Bispo cria uma versão original e bem humorada, mas também com uma mensagem educativa para as crianças: “Tudo alcança aquele que trabalha duro enquanto espera.” Thomas Edison.

Ficha técnica

Concepção: Leandro Bispo

Direção geral: Allan Ragazzy

Texto e coreografias: Dharck Tavares

Direção musical: Thiago Garcia

Direção de produção: Deise Reis e Leandro Bispo

Canções originais: Bruno Camurati

Produção Musical e arranjos instrumentais: Wagner Monaco

Guitarras: Rodrigo Kazui

Assistente de coreografias: Thainá Tavares e Rayssa Bentes

Cenário: Mario Pereira

Figurino: Leandro Bispo

Produção Executiva: Susana Cardoso e Fernando Lomba

Assistente de produção: Sam Gutierrez e Felipe Meneses

Produtor Executivo Temporada Bradesco: Rodrigo Mosquito

Co-produção: Mosquito Produções

Elenco: Aléxia Pires, Paulo Eduardo Campos, Raí Valadão, Rayssa Bentes, Hugo Faro, Twigg

Bailarinos: Yago Custodio, Caio Paiva, Ingrid Maia, Thainá Tavares

Serviço: ‘Porquinhos, O Musical’

Data: 12, 14, 21 e 28 de outubro. Quinta-feira e sábado, às 15h

Local: Teatro Bradesco Rio - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Classificação indicativa: livre

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br