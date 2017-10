Italiano Zucchero fará shows no Brasil neste mês

Considerado um dos cantores mais famosos da música pop italiana, Zucchero chegará ao Brasil na última semana de outubro para shows da turnê de seu novo álbum internacional, "Black Cat".

As apresentações do astro acontecerão nos dias 26, no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro, 27, no Teatro Bradesco, em São Paulo e 28, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

O álbum, gravado ao longo de 2015, conta com parcerias de de Bono, do U2, que escreveu a letra de Streets of Surrender (S.O.S.) inspirado no atentado de 2015 na casa de espetáculos Bataclan, em Paris; e Mark Knopfler, do Dire Straits, que tocou guitarra em Streets of Surrender e Ci Si Arrende.

Transitando entre o blues, o rock e a balada, Zucchero vendeu mais de 60 milhões de cópias de seus discos, entre os quais se encontram Blue's (1987), com mais de 1,3 milhão, e Oro, Incenso e Birra (1989), que ultrapassou 1,7 milhão de cópias na Itália. Os ingressos para os shows no Brasil custam de R$ 160 a R$ 260 e podem ser adquiridos nas bilheterias das casas de show ou pelo site ingressorapido.com.br.