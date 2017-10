Giffoni Experience participa do Balkan Film Market

Foi realizado em Tirana, na Albânia, o Balkan Film Market (Bfm), primeiro fórum de audiovisual com a presença de 15 empresas em processo de iniciar parcerias com a Península Balcânica.

Também participaram do evento o diretor do Giffoni Experience, Claudio Gubitosi, cuja intervenção ocorreu no âmbito do encontro trilateral Giffoni/Albânia/Macedônia. "O Balkan Film Market foi selecionado como uma iniciativa estratégica capaz de reunir milhares de especialistas do setor cinematográfico e audiovisual dos países europeus e dos Bálcãs ocidentais. Giffoni foi a primeira entidade cultural do mundo a visitar a Albânia, em 1984, ainda em período ditatorial, apresentando e promovendo o cinema deste belo país, tão próximo, mas completamente desconhecido. A partir daquele ano, nunca deixamos de colaborar e cooperar. Além disso, há 11 anos, empregamos energia, paixão e profissionalismo para dar vida ao festival 'Giffoni Albânia'", disse Gubitosi.

Após a Albânia, o diretor Gubitosi encontrou 150 pessoas com menos de 35 anos em Bolonha para falar sobre "Inovação Cultural e Inovação Social", no 11º aniversário da Fundação "Con il Sud".

150 jovens entre 18 e 35 anos do Terceiro Setor da Itália foram os protagonistas, em Bolonha, de um encontro de dois dias para compartilhar idéias e reflexões sobre seu futuro. Eles fizeram isso especialmente na jornada no "Opificio Golinelli", com os "locais de Design Social", quatro oficinas temáticas, com o objetivo de fazer emergir novas opiniões e as urgências das novas gerações em relação ao amanhã. Entre os palestrantes estavam Carlo Borgomeo, presidente da Fundação "Con il Sud", Giuseppe Guzzetti, Presidente do Acri, Claudia Fiaschi, porta-voz do Fórum Terceiro Setor, o sociólogo Domenico De Masi, Claudio Gubitosi, fundador e diretor do Giffoni Film Festival, antropólogo e jornalista Geneviève Makaping e Paolo Pagliaro, jornalista e escritor.