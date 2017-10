'Espaço Sideral' faz última edição do ano com tema 'Empoderamento Digital'

Há vida no fim do túnel para artistas que desejam ter independência e empreender com sabedoria. É com essa premissa que o Espaço Sideral abre a quarta e última edição do projeto com o tema 'Empoderamento Digital', nos dias 12 e 13 de outubro, no CCBB, com entrada gratuita.

Ao longo das edições, o projeto, que iniciou em julho, trouxe até agora para a sala 26 do CCBB (4º andar) cerca de mais de 400 pessoas interessadas em saber como a tecnologia pode ajudar os artistas a ganharem espaço de uma forma diferente e menos custosa.

Na quinta, dia 12, acontecerão duas oficinas: 'Mapeamento e visualização de dados', com o pesquisador de arte digital e eletrônica Igor Abreu, e 'Empreendedorismo Digital', com o grupo PyLAdies – que tem como ideal ajudar mulheres a serem protagonista da comunidade de código aberto Python. Depois, o evento abre debate com os temas 'Mapeamento e transformação social' e '(Re)conhecendo territórios pela visualização de dados' com as presenças de Sil Bahia (OLABI/Afroflix) e Clara Sacco (Data Labe Maré), que encerram as atividades do dia.

Sil Bahia (OLABI/Afroflix) integra a mesa de debate sobre os temas 'Mapeamento e transformação social' e '(Re)conhecendo territórios pela visualização de dados'

Já na sexta, dia 13, dois representantes do coletivo Geração Perdida de Minas Gerais, Vitor Brauer e Jonathan Tadeu, aterrissam no Rio de Janeiro para a Masterclass mais do que especial que falará do uso de diferentes dispositivos digitais para viabilizar uma turnê de forma independente, desde a produção musical das faixas até o merchandising, além do registro e a difusão do trabalho. Em tempo: a dupla conseguiu recentemente produzir a segunda tour chamda 'Sem Sair na Rolling Stone', de 21 e abril a 13 de agosto, onde passaram por 18 capitais (Rio/RJ , São Paulo/SP, Curitiba/PR, Campo Grande/MS, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS, Goiânia/GO, Brasília/DF, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Vitória/ES, Salvador/BA, Aracaju/SE, Maceió/AL, Recife/PE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Fortaleza/CE), fazendo contatos utilizando a tecnologia pra marcar shows e viabilizar a ideia.

Do coletivo Geração Perdida de Minas Gerais, Vitor Brauer e Jonathan Tadeu falaram sobre uso de diferentes dispositivos digitais para viabilizar uma turnê de forma independente, desde a produção musical das faixas até o merchandising

Programação

Tema: Empoderamento Digital

12 de outubro (quinta-feira)

13h-14:30h: Oficina 1 – Mapeamento e Visualização de dados – com Igor Abreu

16h-17:30h: Oficina 2 – Empreendedorismo Digital – com Isis PyLadies

18:30h-20:30h - Debate - Mapeamento de Dados e Transformação Cultural – Sil Bahia (OLABI/Afroflix) e Clara Sacco (Data Labe Maré) conversam sobre a importância de iniciativas de inclusão sociocultural e o reconhecimento de territórios por meio da visualização de dados.

Igor Abreu

Desenvolvedor, pesquisador em arte digital e arte eletrônica. Integrante do estúdio de programação criativa Grama, atuou como docente no programa Nave Rio e na escola de programação HT_ML, no Morro da Mineira. Realizou instalações interativas para eventos como Amostra Grátis e Circo Digital, com a instalação Simbinoise, criada pelo projeto Biônicos; e para o Mola 2016 com a instalação Ilume. É colaborador do projeto de Mapeamento de Saraus do Rio de Janeiro realizado pelo Sarau do Escritório.

PyLadies

Grupo internacional com foco em ajudar mais mulheres a tornarem-se participantes ativas e líderes da comunidade de código aberto Python. Sua missão é promover, educar e impulsionar a existência de uma comunidade Python diversificada através de sensibilização, educação, conferências, eventos e encontros sociais.

Sil Bahia

Diretora de projetos do Olabi, organização focada em inovação social e tecnologia, por onde toca uma série de iniciativas ligadas ao combate ao racismo, como a Pretalab. Mestre em Cultura e Territorialidades pela UFF, foi facilitadora da Maratona RodAda Hacker - oficinas de empoderamento feminino em novas tecnologias, coordenou o plano de comunicação do filme KBELA e é colaboradora da plataforma Afroflix.

Clara Sacco

Produtora cultural independente e comunicadora formada em Estudos de Mídia pela Universidade Federal Fluminense. Atua em projetos que articulam juventude, tecnologia, comunicação, cultura e mobilização popular. Atualmente é coordenadora do data_labe, um laboratório de dados e narrativas no Complexo da Maré e colaboradora do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro.

13 de outubro (sexta-feira)

17:30h: Master Class Faça sua própria turnê - Masterclass com Vitor Brauer e Jonathan Tadeu sobre o uso de diferentes dispositivos digitais para viabilizar uma turnê de forma independente, desde a produção musical das faixas até o merchandising, o registro e a difusão do trabalho.

19:30: Pocket Show - Victor Brauer + Jonathan Tadeu + Nathanne Rodrigues.

Nathanne Rodrigues

Compositora, vocalista e guitarrista da Chico de Barro, projeto criado por ela, no início de 2011. Já foi baixista em diversas bandas do cenário carioca, entre elas as Noras de Newton e a Def. Também tocou com João Capdeville e Almir Chiaratti.

Vitor Brauer

Um dos idealizadores do selo musical independente Geração Perdida de Minas Gerais, integra as bandas Lupe de Lupe e Xóõ, além de ter seu trabalho solo. Anualmente produz turnês nacionais de forma independente, estimulando também outras bandas a fazer o mesmo.

Jonathan Tadeu

Artista do selo musical independente Geração Perdida de Minas Gerais, integrava a banda Quase Coadjuvante, tem um trabalho ambientado no sad folk, noise, shoegaze e sad rock. Trabalha também com audiovisual e produziu a maior parte dos clipes das bandas do seu selo musical.

Serviço: Projeto Espaço Sideral

Datas: 12 e 13 de outubro, quinta e sexta

Programação completa: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/espaco-sideral-4/

Local: Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de Março, 66 - Centro do Rio

Mais informações: (21) 3808-2007 | ccbbrio@bb.com.br