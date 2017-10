Programa público da Escola de Artes Visuais do Parque Lage entra na sua segunda edição

Enquanto o Dia da Criança no Brasil é festejado no dia 12 de outubro, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage estende a comemoração ao mês inteiro com jornadas dedicadas a crianças de todas as idades.

Importa dotar pessoas jovens de sensibilidade artística "mesmo que nunca mais peguem num lápis ou num pincel." (Mário Pedrosa)

Jornadas de Outubro , programa público da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, entra na sua segunda edição graças ao apoio da marca A Fábula, oferecendo diversas oficinas criativas e encontros educativos. Outubro é uma data que a EAV elegeu para repensar o mundo sob a perspectiva daqueles que carregam o arrojo das mudanças. À frente estão os organizadores: Ana Luiza Fonseca, Lisette Lagnado, Ulisses Carrilho e Rosa Melo.

12 de outubro

Atividade aberta ao público e gratuita

De Criança para Criança – Artes Marciais Infantis, com Tuan, mostrando diferentes estilos de luta e técnicas de autodefesa

Horário: das 14h às 15h

Local: Chafariz

Vivências... na ciranda da vida, oficina de percussão e ciranda com Lia de Itamaracá

Horário: das 15h às 17h

Local: Salão Nobre e piscina

Piscina liberada para crianças (acompanhadas pelos pais)

Horário: das 15h às 17h

Local: Piscina

15 de outubro

Orquestra e Coro Nova Sinfonia

Horário: das 16h às 17h

Local: Chafariz

Obs: A Orquestra e Coro Nova Sinfonia é formada por crianças e jovens, traz 42 músicos que realizarão um concerto aberto. Os visitantes poderão usufruir do seguinte repertório:

1. Pout-pourri The Beatles

2. Handel - Hallelujah

3. Ennio Morricone - O bom, o mau e o feio

4. Villa Lobos - Trenzinho Caipira

5. Michael Jackson - Thriller

6. Tom Jobim - Trem de Ferro

7. Cazuza - Pro dia nascer feliz

8. Queen - Bohemian rhapsody

18 de outubro

Atividade aberta ao público e gratuita , em parceria com Redes de Desenvolvimento da

Maré, serão abertas 20 vagas para as oficinas "Mitologias Afro-Brasileiras", de Bruno

Balthazar e "Artistas Viajantes por Universos Imaginados", de João Kammal.

Horário: das 14h às 17h

Local: Sala das Crianças

22 de outubro/ ENCERRAMENTO

Destaque: "Modelo Vivo, Modelo Bicho", com Laura Lima

A artista Laura Lima conduz uma aula performativa de desenho de modelo vivo, a partir da observação de animais nas Cavalariças da EAV Parque Lage em parceria com Instituto Vida Livre (organização brasileira que cria e desenvolve projetos de reabilitação e conservação da fauna silvestre), e apoio IBAMA e ICMBIO. Horário: das 14h às 17h

Local: Cavalariças

Crianças, jovens, trabalhadores, desempregados e aposentados, poetas e políticos, transviados e cis, malabaristas e cientistas, profanos e amadores da arte serão convidados a desenhar diversos bichos trazidos especialmente para um grande exercício imaginativo e criativo. Para a ocasião contaremos com as ilustres presenças de uma arara, um tucano, uma coruja, um jabuti, um tamanduá, uma jibóia, três pulgas, e outros...

Apresentação e mostra

“Desafios de vida livre: o tráfico de fauna silvestre no Rio de Janeiro”

com Roched Seba I Instituto Vida Livre e Taciana Sherlock I IBAMA

Horário: das 14h às 17h

Local: sala ICMbio

Inventando Geometrias, com Yasmim Flores (A Fábula promove a criação coletiva de um painel de estamparia corrida, a partir de matrizes afro-ameríndias)

Horário: das 10h30 às 13h30

Local: Sala 1

Fome de mistura, Coletivo Kókir (consiste numa roda de conversa seguida da construção de petecas, que unem a tecnologia manual indígena aos aspectos lúdicos e cotidianos dos jogos, por meio da construção de um brinquedo)

Horário: das 15h30 às 18h30

Local: Oca