‘O Reizinho Mandão’ promove obra de Ruth Rocha em temporada intinerante

No mês das crianças, o Rio de Janeiro recebe o premiado espetáculo infantil 'O Reizinho Mandão'. A peça é baseada no livro homônimo, escrito pela maior escritora infanto-juvenil viva do nosso país, Ruth Rocha.

Através da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro o espetáculo irá realizar 4 apresentações no Teatro Carlos Gomes, e 10 apresentações nas Lonas & Arenas Culturais localizadas nas regiões descentralizadas da capital carioca, levando diversidade, cultura e lazer à população. Outro objetivo desta produção é a diversidade: é a primeira vez que o elenco de um grande espetáculo possui atores protagonistas com Síndrome de Down.

Ariel Goldenberg é o protagonista do espetáculo infantil 'O Reizinho Mandão'

O espetáculo 'O Reizinho Mandão', idealizado pelo ator e produtor Jô Santana, estreou em São Paulo no ano de 2015, circulou pelas Fábricas de Cultura e equipamentos como o Itaú Cultural também em São Paulo.

Sinopse

A história começa com a morte de um rei sábio e justo que leva ao trono seu filho mimado e mandão. O novo monarca, além de criar leis absurdas, com seu autoritarismo, faz o povo literalmente perder a voz. A montagem retratará a obra na integra, utilizando-se do universo regional, proposta pelo diretor Roberto Lage.

Ruth Rocha 50 Anos – A Aventura de Ler

Em abril de 2015, a Fato Produções Artísticas realizou o lançamento do projeto “Ruth Rocha 50 Anos – A Aventura de Ler”, com a idealização do ator e produtor Jô Santana.

Durante três anos, Ruth Rocha será homenageada e sua obra celebrada por meio de montagens para o teatro de três sucessos literários: 'O Reizinho Mandão', com direção de Roberto Lage e dramaturgia de Ricardo Gamba, 'Dois idiotas sentados cada qual em seu barril', com direção de Stella Tobar e dramaturgia de Dario Uzan e 'Romeu e Julieta', com direção e dramaturgia de Raquel Ripani; além de um documentário com direção de Evaldo Mocarzel e uma exposição concebida pelo cenógrafo JC Serroni.

Ficha Técnica

Obra: Ruth Rocha

Idealização: Jô Santana

Direção: Roberto Lage

Dramaturgia e produção de elenco: Ricardo Gamba

Assistente de Direção: Juliana Garavatti

Psicopedagoga: Bia Rocha

Elenco: Ariel Goldenberg, Rita Pokk, Joana Mocarzel, Jô Santana, Ricardo Gamba, Rodrigo Fernando, Stella Tobar, Luiza Novaes e Hugo Germano.

Músico: Aloísio Oliveira

Figurino: Lord Lu

Produção de Figurino: Elen Zamith

Cenário: Paula de Paoli

Cenotécnico: Wagner de Almeida

Operador de luz: Vinicius Requena

Diretor de palco: Ricardo Santana

Camareiro: Helinho Souza

Comunicação Visual: Ricardo Pacchiarini

Visagismo: Luciana Brindelli

Fotos e Vídeos: Bruno Lemos

Comunicação: Simone Galiano e Erik Almeida

Assessoria de Imprensa: Kassu Assessoria

Produção Executiva: Carmem Oliveira

Administração Financeira: Dani Correia

Gestão Cultural: Correia Cultural

Produção: Fato Marketing e Produção S/C

Realização: Prefeitura do Município do Rio de Janeiro através de sua Secretaria de Cultura

Serviço: 'O Reizinho Mandão'

Dias 14 e 15, 21 e 22 de outubro às 15h – Teatro Carlos Gomes – Praça Tiradentes s/n

Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha / 16/10/17 (segunda-feira)- às 10h

End: Rua Soldado Elizeu Hipólito, 138 - Guaratiba, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3404-7980

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra / 17/10/17 - (terça-feira) às 10h

End: Praça Ênio, S/N - Pavuna, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2886-3889

Lona cultural Municipal Jacob do Bandolim / 18/10/17 - (quarta-feira) - 13h30

End: Praça do Barro Vermelho, Praça Geraldo Simonard, S/N - Pechincha, RJ

Telefone: (21) 3173-5460

Areninha Carioca Renato Russo / 19/10/17 - (quinta-feira) às 13h30

End: Praça Manuel Bandeira s/n - Ilha do Governador. Rio de Janeiro

telefone: (21) 2467-0095

Areninha Carioca Gilberto Gil / 20/10/17 - (sexta-feira) às 10h

End: Av. Mal. Fontenelle, 5000 - Realengo, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3333-2889

Areninha Carioca Hermeto Pascoal / 25/10/17 - (quarta-feira) às 10h

End: Praça Primeiro de Maio, s/n - Bangu, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3463-4945

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira Dicró / 26/10/17 - (quinta-feira) as 13h30

End: Parque Ary Barroso, Av. Brás de Pina, s/n - Penha Circular, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3486-7643

Arena Carioca Fernando Torres / 27/10/17 - (sexta-feira) às 10h

End: R. Bernardino de Andrade, 200 - Madureira, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3495-3078

Lona Cultural Municipal João Bosco / 30/10/17 - (segunda-feira) às 13h30

End: Av. São Félix, 601 - Vista Alegre, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2482-4316

Lona Cultural Municipal Terra / 31/10/17 -(terça-feira) às 10h

End: R. Marcos de Macedo, s/n - Guadalupe, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3018-4203

Todas as apresentações tanto no Teatro Carlos Gomes, quanto nas Lonas & Arenas serão inteiramente gratuitos.