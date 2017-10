Jolie, Paltrow e atrizes acusam Harvey Weinstein de assédio

O produtor cinematográfico Harvey Weinstein foi acusado pelas atrizes Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow de assédio sexual, além de receber acusações de estupro de outras três mulheres, como a atriz e diretora italiana Asia Argento, a atriz Lucia Evans e uma vítima que não quis ter a identidade revelada. Jolie disse que fora assediada por Winstein em 1999, nas gravações do filme "Corações Apaixonados".

"Eu tive uma experiência com Harvey Weinstein quando era jovem. Como resultado, escolhi jamais trabalhar com ele novamente e avisei outras mulheres quando trabalhavam", contou a atriz em entrevista ao jornal "The New York Times".

Já Paltrow afirmou ter sido convocada para um encontro com Weinstein em seu quarto de hotel durante as gravações de "Emma", quando tinha 22 anos de idade. Segundo ela, o diretor a tocou e sugeriu que fossem "fazer massagens" no quarto. "Eu era uma criança, tinha acabado de assinar o contrato e fiquei petrificada", relatou, acrescentando que recusou as investidas e que chegou até a receber ameaças por ter contado para seu namorado na época, Brad Pitt.

Em uma reportagem publicada hoje (10) pela revista "New Yorker", Argento e Evans contaram que Weinstein as forçou a ter relações sexuais com ele. Weinstein foi afastado no domingo (8) das funções que exercia em sua própria produtora por ter seu nome apontado em crimes de assédio e estupro durante décadas.

Em comunicado, o diretor negou as acusações. "Todas as acusações de estupro foram negadas por Sr. Weinstein, que confirmou nunca ter forçado mulheres a fazer sexo com ele", disse a porta-voz Sallie Hofmeister.

"O Sr. Weinstein acredita que todas as relações sexuais com estas mulheres foram consensuais".