Festival Internacional Pequeno Cineasta chega à sua 7ª edição

Com o objetivo de apresentar e qualificar a produção audiovisual infantojuvenil do Brasil e do mundo, o Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC), criado e dirigido pela atriz e produtora Daniela Gracindo, chega à sua sétima edição no Rio de Janeiro.

De 12 a 29 de outubro, os espectadores terão a oportunidade de conferir como as crianças e jovens entre 8 e 17 anos transformam em arte sua percepção sobre o mundo atual. Serão realizadas oito mostras no total (quatro competitivas e quatro paralelas) com curtas-metragens de 1 a 10 minutos de duração de qualquer gênero: ficção, documentário, experimental e animação.

O festival ocorrerá simultaneamente no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB (Centro), Instituto Cervantes (Botafogo), Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico e Arena Dicró, na Penha, com patrocínio do Banco do Brasil, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Escola Sá Pereira, Tecnisan e GPC Engenharia, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS. No dia 11, haverá uma cerimônia de abertura para convidados, no Instituto Cervantes, com a participação da atriz Tamara Taxman (do longa Detetives do Prédio Azul (D.P.A) – O filme) e de Guigo Guimas (Pequeno Cineasta de 11 anos).

Ao todo, 78 curtas-metragens serão exibidos durante o festival. A abertura da programação, no Dia das Crianças, contará com a exibição especial do longa 'Detetives do Prédio Azul (D.P.A) – O filme' no CCBB. Este ano também será oferecida a Oficina Claquete com a diretora Daniela Gracindo e workshops de educação ambiental e para educadores (mais informações abaixo). Para as mostras em competição, foram inscritos 180 filmes de temática livre, dos quais 35 foram selecionados. Com o objetivo de contemplar uma produção audiovisual diversificada, a curadoria selecionou obras de sete estados brasileiros (Bahia, Ceará, Espirito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo) e 13 países (Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Polônia, Portugal e Taiwan). “Este ano, percebemos uma série de trabalhos abordando, com olhar crítico, o uso da tecnologia, internet e redes sociais”, observa a diretora.

Esses filmes serão avaliados por um júri oficial composto por 20 crianças e jovens com idade entre 8 e 17 anos, que já tenham a experiência na realização de obras audiovisuais. O público também elege o seu preferido nas competitivas nacional e internacional. São quatro categorias no total, todas com dois vencedores cada (um selecionado pelo júri oficial e outro pelo júri popular): Competitiva Nacional – categoria filmes feitos por crianças (8 a 12 anos); Competitiva Nacional – categoria filmes feitos por jovens (13 a 17 anos); Competitiva Internacional – categoria filmes feitos por crianças (8 a 12 anos); e Competitiva Internacional – categoria filmes feitos por jovens (13 a 17 anos). Os prêmios para os vencedores incluem o Troféu Pequeno Cineasta e claquetes profissionais Kodak.

Criado em 2010, o FIPC promove um grande debate sobre o universo infantil, discutindo os conceitos educacionais atuais e os valores dentro da diversidade cultural. Em suas seis edições anteriores, o festival exibiu cerca de 500 filmes de 28 países, atingindo um público de cerca de sete mil pessoas. Todas as edições contam ainda com oficinas, debates e mesas redondas com a presença de renomados profissionais brasileiros e estrangeiros, possibilitando o intercâmbio de novos saberes e processos de realização.

“A cada ano percebo uma evolução no uso da linguagem cinematográfica e, consequentemente, na qualidade dos filmes inscritos”, avalia a diretora Daniela Gracindo. “Outro ponto importante é a participação contínua de instituições do ensino do cinema para juventude, bem como de produções independentes. Assim concluo, com grande satisfação, que o festival vem cumprindo o seu papel de trazer um estímulo importante sobre a apropriação da linguagem audiovisual desde a infância.

Mostras não competitivas

A programação do Festival Internacional Pequeno Cineasta inclui ainda outras quatro mostras fora da competição:

— 'Mostra Oficina Pequeno Cineasta': apresenta ao grande público os trabalhos realizados por alunos da oficina homônima que Daniela ministra desde 2010. Foi por conta do sucesso das aulas que a produtora resolveu criar o festival com o objetivo de não só criar um intercâmbio entre as culturas, mas como também de dar visibilidade aos projetos finais criados por seus alunos.

— 'Mostra “Sustente Sua História': composta por uma seleção de filmes que falam sobre sustentabilidade e meio ambiente, criada em parceria com o Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico do Rio.

— 'Mostra Especial Taller Telekids': Todos os anos, o festival organiza uma mostra especial de filmes e uma videoconferência com um país convidado. Este ano, a participante é a Oficina de Cinema de Sevilha, Taller Telekids, que selecionou os melhores curtas realizados por seus alunos e pequenos cineastas da Espanha para esta mostra especial. Liderado por Jacqueline Sánchez Carrero e Enrique A. Martínez, este projeto foi iniciado há mais de 20 anos e nasceu com a vocação de apresentar às crianças o mundo do cinema e da televisão de uma perspectiva educacional, construtiva e crítica.

— 'Mostra Projeto Cinema': Pela primeira vez no festival, esta mostra tem o objetivo de destacar instituições que apresentam um trabalho consistente voltado ao ensino da linguagem audiovisual para crianças e jovens. Este ano, iremos conferir os melhores filmes realizados dentro do projeto "Curtas da Sá Pereira”, que tem o objetivo de aproximar os alunos da história do cinema e das etapas necessárias para a realização de uma produção autoral e autônoma.

Oficina Claquete

Com três horas de duração, os alunos irão conhecer os conceitos básicos da linguagem cinematográfica, e as principais funções de uma equipe de cinema, através da experiência de realizar uma cena. O trabalho realizado pelo grupo será disponibilizado aos integrantes posteriormente em arquivo digital.

Ministrante: Daniela Gracindo, criadora e diretora dos projetos Pequeno Cineasta (Festival, Programa de TV, Oficinas de Cinema), é formada em Cinema com especialização em Produção Executiva.

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Público Alvo: crianças e jovens entre 10 e 16 anos

Modalidade: presencial

Número de vagas: 10 alunos

Data e horário: 12 de outubro, quinta, das 10h às 13h.

(entrada franca mediante retirada de senha, 1 hora antes na bilheteria)

Workshop de Animação Ambiental

Nesta oficina, serão desenvolvidas técnicas de animação experimental, através da utilização de diversos materiais naturais como: folhas, flores, sementes, grãos, e materiais recicláveis. A oficina possui um enfoque mais abstrato, onde os participantes poderão manipular livremente os materiais para a criação de suas animações, estimulando a criatividade, percepção, imaginação e a integração com a natureza.

A movimentação destes materiais será sequenciada através de registros fotográficos que, posteriormente, se transformarão em um curta-metragem de animação a ser exibido no encerramento do 7º Festival Internacional Pequeno Cineasta.

Ministrante: Alexandre Juruena é diretor-geral do Anim!Arte — Festival Internacional de Animação Estudantil do Brasil. Diretor e Animador do videoclipe “Súplica Cearense” da banda “O Rappa” (2009). Professor e coordenador de oficinas itinerantes de Animação do Festival Anim!Arte, realizadas em instituições de 10 estados brasileiros.

Local: Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Público Alvo: crianças e jovens entre 10 e 16 anos

Modalidade: presencial

Carga Horária: 3 horas

Número de vagas: 10

Datas e horários: 24 outubro, terça-feira das 14h às 17h.

(entrada franca mediante retirada de senha, 1 hora antes na recepção do Museu do Meio Ambiente)

Workshop para Educadores

Como guiar o aluno para realizar um curta? Este workshop irá abordar o amplo universo de técnicas e conteúdos que engloba o mundo da imagem e do som. Serão apresentados conteúdos teóricos e práticos fundamentais que oferecem ferramentas aos professores em face da alfabetização audiovisual.

Ministrantes:

Jacqueline Sánchez Carrero – Diretora do Taller Telekids com 20 anos de experiência. Doutora em comunicação e produtora audiovisual com experiência de 10 anos em trabalho de televisão.

Enrique A. Martínez – Codiretor do Taller Telekids. Diretor do Serviço Audiovisual da Universidade Internacional de Andaluzia e da UNIATV. Realizador e produtor de documentários.

Local: Instituto Cervantes

Público Alvo: educadores e interessados

Modalidade: presencial

Número de vagas: 10 alunos por turma por ordem de confirmação de inscrição

Abertura de Inscrições: 09/10 pelo email: naescola@pequenocineasta.com.br

Carga Horária: 3 horas

Datas e horários: 25 e 26 de outubro, quarta e quinta, das 17h às 20h.

Pequeno Cineasta na Escola

Criado ano passado, o projeto Pequeno Cineasta na Escola foi oferecido inicialmente para a Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, com intuito de ampliar a participação das crianças e jovens que tivessem alguma dificuldade de deslocamento até o local do evento. Este ano, o projeto se amplia e estará disponível para todas as instituições de ensino no Brasil. Para isso, foi criada uma plataforma virtual com todo material necessário e um tutorial com orientações para as escolas participantes. As inscrições serão abertas a partir do dia 18 de setembro. Mais informações em http://pequenocineasta.com.br/festival/pequeno-cineasta-na-escola.

Sobre Daniela Gracindo

Atriz e produtora, Daniela Gracindo é formada em cinema pela UNESA e se especializou como produtora executiva fazendo MBA pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) – RJ. Viveu na Austrália, onde concluiu o curso de “Film Making From Start to Finish”, na Worker’s Educational Association de Sidney.

Entre vários trabalhos que realizou, destacam-se o documentário de longa-metragem que produziu, em homenagem ao ator Paulo Gracindo, seu avô paterno, intitulado 'Paulo Gracindo – O Bem-Amado' e o musical 'Léo e Bia' de Oswaldo Montenegro, que levou para as telas de cinema. Em 2009, criou o projeto 'Pequeno Cineasta', pensado e desenvolvido com foco nas crianças e jovens de 8 a 17 anos, procurando estimulá-las a um futuro participativo revelando a experiência vivida por crianças do mundo inteiro de contar histórias através da linguagem audiovisual. O projeto compõe diversas ações, destacando-se a Oficina Pequeno Cineasta e o Festival Internacional Pequeno Cineasta. Em parceria com o Canal Brasil, lançou o Programa Pequeno Cineasta, dirigido por Walter Lima Jr. Em 2016, foi convidada pela escola de cinema Station Next a levar dois pequenos cineastas brasileiros para fazer intercâmbio em um workshop internacional na Dinamarca. No mesmo ano, realizou a 6ª edição do FIPC e formou a 28ª turma da Oficina Pequeno Cineasta.

Serviço: Festival Internacional Pequeno Cineasta

Programação completa e mais informações: www.pequenocineasta.com.br