Música no Palácio em Homenagem ao Dia das Crianças

A programação da série de concertos de câmara 'Música no Palácio', promovida pelo Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário, em parceria com a Escola de Música da UFRJ, receberá, para comemorar o mês das crianças,'De Criança para Criança', um projeto de iniciação musical para crianças.

O concerto ocorrerá no dia 17 de outubro, terça-feira, às 15h30min, na Sala Multiuso, no Antigo Palácio da Justiça. A entrada é gratuita e as senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início do concerto.

Integrantes do projeto de iniciação musical para crianças 'De Criança para Criança'

Sob a coordenação musical das professoras Simone dos Santos e Mônica Coropos, alunos do curso de Musicalização Infantil e Violino da Escola de Música da UFRJ têm como mestres os professores Anne Karolin e Gabriel Barbé. O objetivo do curso é a alfabetização em linguagem musical, desenvolvendo suas potencialidades artísticas de crianças na faixa etária de cinco a oito anos.

A série 'Música no Palácio' tem curadoria do professor Marcelo Jardim, diretor artístico da Escola de Música da UFRJ desde 2015. O programa privilegia a música de câmara, em suas variadas formações instrumentais e tradições musicais, abrigando uma das mais ativas programações de música erudita da cidade. Os concertos são apresentados na Sala Multiuso do CCMJ ou em salões e tribunais históricos do Antigo Palácio da Justiça, localizado na Praça XV, atrás do Fórum.

Serviço: 'Música no Palácio - Concertos de Câmara' apresenta 'De criança para criança'

Data: 17 de outubro, às 15h30

Local: Sala Multiuso (Antigo Palácio da Justiça) - Rua Dom Manuel 29 - Térreo - Centro do Rio

Entrada Franca, com distribuição de senhas a partir das 15h

Mais informações: 55 21 3133-3366 / 3133-3368