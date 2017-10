Eduardo Braga e Trio apresentam 'Jazzin' Minas' no Beco das Garrafas

Os músicos Eduardo Braga, Fernando Pereira, João Braga e Paulo Emmery apresentam o show 'Jazzin’ Minas' dia 13 de outubro, 22h30, no Beco das Garrafas, em Copacabana.

Sempre com participações especiais – incluindo amigos “sócios” do famoso Clube – e misturando no tempero musical elementos do pop e do funk, o show traz no repertório tanto faixas que já se tornaram standards como 'Vera Cruz', 'Beijo Partido', 'Tarde, Nascente' e 'Canção do Sal' quanto abordagens jazzísticas inéditas de sucessos como 'Clube da Esquina no. 2', 'Diana', 'Sonho Real', 'O Trem Azul' e 'Certas Canções' ou de temas menos conhecidos – mas nem por isso menos apreciados – como 'Novena', 'Vidro e Corte', 'Morro Velho' e 'Cravo e Canela'.

O encontro alia a afinidade e admiração pelos clássicos eternos de Milton, Toninho Horta, Lô Borges e cia. à paixão ao jazz, num encontro entre a voz premiada de Eduardo Braga e a experiência e explosão criativa de expoentes da música instrumental, em arranjos que privilegiam a improvisação e a liberdade do jazz sem perder de vista o lirismo da música de Minas.

Eduardo Braga (voz, violão) colecionou prêmios internacionais (CARA’s 2005, Best Album & Song) e indicações (Sharp 1995, Visa 2004) integrando os grupos vocais Vox 4 e BR6, com CDs lançados pela Sony e Biscoito Fino. Com participações de Roberto Menescal e Sergio Galvão, coproduziu em 2005 o solo “Pós-Acústico” pela Sony/Albatroz, onde gravou também em diversos projetos lançados no exterior, alcançado mais de um milhão de visitas nas mídias sociais. Além das gravações e shows com os mais variados artistas em mais de 20 anos de estrada, destaca-se em sua carreira o constante contato com a música mineira, incluindo trabalhos ao vivo com Luiz Alvez, Robertinho e Ronaldo Silva, Telo Borges, Marcílio Figueiró, Yuri Popoff, Lena Horta, Kiko Continentino e outros. Com experiência também na TV e em musicais, como promoter ganhou em 2015 o Prêmio Veja Rio de Melhor Programação Musical pelo seu trabalho à frente do Godofredo, casa carioca associada ao Museu do Clube da Esquina e a Gabriel Guedes, filho de Beto Guedes.

Fernando Pereira (bateria) e João Braga (piano) são instrumentistas com longa estrada de shows e gravações com grandes compositores e intérpretes do cenário musical brasileiro, com destaque para Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Lenine, Adriana Calcanhotto, Emilio Santiago, Verônica Sabino, Pery Ribeiro, Tim Maia, Fagner, Jorge Benjor e Titãs, entre tantos outros. João possui discografia solo significativa como compositor e produtor, começando pelo seu “Até a volta”, gravado na Europa, até o mais recente, “Desenho”, enquanto Fernando destaca-se também por sua atuação em big bands como a Rio Jazz Orquestra.

Paulo Emmery (baixo), representante de ponta da nova geração de músicos cariocas, notadamente os que se destacam em mais de um instrumento. Desenvolto na bateria (com a banda Lunares), é também guitarrista solo na Aura, grupo de destaque na cena alternativa carioca. Mas é no contrabaixo – com o qual ataca também na surf music com o power trio Beach Combers – que alça os maiores e mais plurais voos, já tendo atuado com Élcio Cáfaro, Robertinho e Ronaldo Silva, Pantico Rocha, Telo Borges, Yuri Popoff e Lena Horta, entre outros.

Ficha técnica

Direção, arranjos, voz, violão Eduardo Braga

Baixo Paulo Emmery

Bateria Fernando Pereira

Piano João Braga

Iluminação, cenografia Djalma Amaral

Identidade Visual e Projeto Gráfico Priscila Pinto (ElaDesign)

Fotos Jorge Sucupira

Som Felipe Braga Roadie João Ferreira Freire

Produção Memeca Moscovitch

Serviço: 'Jazzin’ Minas'

Data: 13 de outubro, às 22h30

Local: Bottle’s Bar (Beco das Garrafas) - Rua Duvivier, 37 – J, K, L – Copacabana

Ingresso: R$ 40,00

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: (21) 2543-2962