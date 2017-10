Celebração do aniversário de 28 anos do CCBB terá duração de 36 horas 

A celebração do aniversário de 28 anos do CCBB começa no dia 11 de outubro às 9h com a abertura da exposição “O Corpo é a Casa”, do artista Erwin Wrum, que permanecerá 36 horas aberta initerruptamente. Na área externa, a partir das 22h a 5ª edição da festa Madrugada no Centro contará com a participação de DJs e artistas convidados. O projeto recebe a festa Sotaque Carregado com show de Felipe Cordeiro e participação especial de Dona Onete.

No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o CCBB promove uma maratona de atividades gratuitas e recebe toda a família com distribuição de pipoca e guaraná natural (das 14h às 17h), Oficina de Bola de Sabão Gigante, apresentação de Malabares, sessões de cinema, espetáculos, entre outras atividades do programa CCBB Educativo.

Cortejo Brincante é composto por palhaços, malabaristas, bailarinas, monociclistas e pernas de pau

PROGRAMAÇÃO:

MÚSICA

Madrugada no Centro - 11/10 - 22h

5ª edição da festa que acontece no estacionamento com a participação de DJs e artistas convidados. Em comemoração ao aniversário do CCBB, o projeto recebe a festa Sotaque Carregado com show de Felipe Cordeiro e participação de Dona Onete. O público vai curtir o tecnobrega e as guitarradas do Norte em uma noite que promete muita animação.

Local: Estacionamento

Duração: 22h às 4h

Classificação indicativa: 18 anos

Ingressos: R$ 20,00 (inteira), nas bilheteria CCBB / eventin.com.br

PROGRAMA EDUCATIVO

Cortejo Brincante - Gigantes da Lira – 12/10 - 11h

O Cortejo Brincante é um circo em movimento e seu elenco é composto por palhaços, malabaristas, bailarinas, monociclistas, pernas de pau; que se apresentam com figurinos exuberantes, munidos dos estandartes do Gigantes da Lira. Acompanhado por uma bandinha acústica de sopros e batuques, composta por 8 músicos – 2 trompetes, 2 trombones, 1 saxofone, 1 tuba, 1 bumbo e 1 caixa – que toca repertório eclético e clássico infantil, não podendo faltar as preciosas cantigas de roda e marchinhas de carnaval, o Cortejo Brincante Gigantes da Lira agrega o público presente, que se integra à brincadeira do passeio com os artistas.

Local: estacionamento

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Música Encena exposição Erwin Wurm (estreia) – 12/10 - 12h

A ação educativa “Música Encena” mistura música e teatro mostrando o conteúdo da exposição de uma forma diferente do que se experiência nas galerias. Desta vez, a encenação contextualiza as obras do artista Erwin Wurm e sua produção contemporânea, pensando a relação com o corpo e o consumo.

Local: sala 18, 4º andar

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Senhas distribuídas 1 hora antes de cada evento

Aqualoucos Gigantes - Gigantes da Lira – 12/10 - 13h

Show cômico, lúdico e virtuoso de acrobacias circenses que se comunica com públicos de todas as idades. Os Aqualoucos do Gigantes da Lira apresentam possibilidades corporais de ultrapassar os limites físicos, ao som de uma trilha sonora circense e eletrizante que promete tirar o fôlego do público. Com humor afiado, os 6 acrobatas criam, com o corpo, figuras como a centopeia, a torre de Pizza, pontes, aviões e pirâmides, além dos surpreendentes saltos mortais.Local: foyer do cinema

Duração: 40 minutos

Classificação indicativa: Livre

Estante Mágica

Toda criança pode se tornar um autor de verdade! Na oficina de livros da Estante Mágica, todos os pequenos participantes terão oportunidade de lançar mão da criatividade para escrever e ilustrar sua própria historia que será transformada em um livro digital.

Dia: Quinta-feira, 12 de outubro, das 10h às 17h

Classificação indicativa: 8 a 12 anos

*Cada oficina tem duração de 1h30, com capacidade de atendimento para 10 crianças por oficina.

Local: Biblioteca infanto-juvenil, 5º andar

CINEMA

7º Festival Internacional Pequeno Cineasta - 12/10

10h às 13h - Oficina Claquete - 10 vagas - gratuitas

Mostra de cinema com filmes realizados por crianças e jovens, além de oficina com três horas de duração, onde crianças entre 10 e 16 anos irão conhecer os conceitos básicos da linguagem cinematográfica, e as principais funções de uma equipe de cinema, através da experiência de realizar uma cena. Contato com a Câmera / Entendimento da linguagem - estudo sobre planos / Função da Claquete / Conhecendo a equipe e suas funções / Exercícios sobre planos – filmagem e edição.

15h – Sessão Especial Detetives do Prédio Azul (D.P.A.) – O Filme

Sessão de cinema com bate-papo com atores mirins que protagonizam o filme.

18h – Sessão com exibição de dois episódios inéditos da série Detetives do Prédio Azul (D.P.A.)

Episódio 17 – O Cabeça de Cuia

Depois de uma malcriação de Sol, Severino conta a história do “Cabeça de Cuia”, um garoto que ao fazer uma malcriação com a mãe, quebrando a cuia da comida, ficou com uma cuia na cabeça e hoje persegue as crianças levadas. Em seguida, os Sol, Pippo e Bento encontram um cemitério de cruzes no pátio. Sol acha que é o Cabeça de Cuia que a está perseguindo. Os detetives resolvem investigar e descobrem que os bolos de Tomatini e a escada de Severino também sumiram. O próprio Cabeça de Cuia, em carne, osso e cuia aparece, assustando o grupo. Salve-se quem puder!

Duração episódio: 26 min.

Episódio 18 – A Feijoada da Sissi (part. Thiaguinho)

É o aniversário de Sissi e Severino está todo empolgado para fazer uma grande surpresa para a esposa. Sol distribui os convites e pede para todos levarem seus instrumentos musicais. Pippo e Bento não tem nada. Lena, criativa, arranja logo um jeito de fazer tambores com latas de tinta para o filho, enquanto Pippo tenta usar as panelas, do pai, que não deixa. Na casa de Leocádia, Berenice apronta mais uma, jogando freesbe com a avó Berta. Ela quebra um vaso da tia, que confisca seu brinquedo. Revoltada, Berenice pede ajuda a Theobaldo e começa a ter aulas de controle gravitacional. Severino recebe o pandeiro de um convidado especial e fica todo prosa, guardando o pandeiro atrás do sofá. Em seguida, vai preparar a feijoada com a ajuda de Tomatini. Ao voltar para a portaria... o pandeiro sumiu! Os detetives partem para mais uma investigação e descobrem que o sumiço e a feijoada podem estar mais ligados do que todos imaginam.

Duração episódio: 28 min.

Senhas distribuídas 1 hora antes de cada evento

EXPOSIÇÃO

O Corpo é a Casa – Erwin Wurm – a partir de 11/10 - 21h

Exposição reúne uma série de trabalhos do artista austríaco e discute o corpo humano não apenas a partir do físico, mas também de suas camadas psicológicas e espirituais. Um deslocamento de elementos do cotidiano para o campo da arte, reconfigurando objetos familiares como casas, carros, roupas e alimentos para um contexto inesperado, engraçado e ao mesmo tempo crítico em relação à sociedade contemporânea. Em suas obras, elementos inanimados ganham vida orgânica – uma residência obesa, um vaso sanitário magro, uma salsicha cheia de personalidade, um carro acima do peso. Curadoria: Marcello Dantas.

Destino: Casa (FIL – Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens) - 12/10 - 9h às 21h

Exposição da artista mineira Lu Lessa Ventarola que por meio da repetição de signos e palavras, nos convida a percorrer um longo caminho para o autoconhecimento. Um encantamento que faz da linguagem visual um portal de acesso. Uma chave no tempo. Tudo a ver com o FIL. Helio Eichbauer assina a curadoria e faz o portal de apresentação de Lu Lessa, com muitas de suas obras, unindo assim seus caminhos artísticos.

TEATRO

Guanabara Canibal - 12/10 - 19h30

Mais recente trabalho da Aquela Cia. de Teatro, a peça busca pensar e debater a questão indígena na atualidade tendo como pano de fundo a tomada do Forte de Villegainon, célebre batalha naval travada na baía de Guanabara em 1560, que resultou na fundação da cidade do Rio de Janeiro. Dramaturgia: Pedro Kosovski. Direção: Marco André Nunes. Direção musical: Felipe Storino. Elenco: Matheus Macena, Carolina Virguez, Reinaldo Junior e João Lucas Romero. Classificação: 14 anos.

FIL – Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens

Eleonore Guisnet - Ô Na Boca / França / Brasil - 12/10 - 18h

Performance de Eleonore Guisnet com bonecos. “Sozinha… silencio... o que fazer? Não sei nada, e, do nada eu me torno um todo... uma descoberta... Pedacinho de raiva por pedacinho de medo. Passinho de coragem em passinho de amor. Pouco a pouco a dança se constrói através das minhas emoções e me torno única, singular”.

Senhas distribuídas 1 hora antes de cada evento

IDEIAS

Espaço Sideral (Empoderamento Digital) - 12/10

Ocupação multimídia que une arte, cultura independente e tecnologias em oficinas, debates e masterclasses que contemplam pautas contemporâneas do universo digital e em que artistas da nova cena musical apresentam suas experimentações com tecnologia audiovisual e sonora.

13h-14:30h: OFICINA 1 – Mapeamento e Visualização de dados – com Igor Abreu

16h-17:30h: OFICINA 2 – Empreendedorismo Digital – com Luis Claudio Arcos (Poliphonia)

18:30h-20:30h - Debate: Mapeamento de Dados e Transformação Cultural – Sil Bahia (OLABI/Afroflix) e Clara Sacco (Data Labe Maré) conversam sobre a importância de iniciativas de inclusão sociocultural e o reconhecimento de territórios por meio da visualização de dados.

Local: Sala 26 – 4º andar

Classificação indicativa: 12 anos

Senhas distribuídas 1 hora antes de cada evento