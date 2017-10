Bar de Lecce, na Puglia, é eleito o melhor da Itália

O "300mila Lounge", em Lecce, no sul da Itália, foi eleito o melhor bar do país em um concurso promovido pela revista "Gambero Rosso". Segundo a publicação, o "300mila Lounge" aparece na primeira posição da 18ª edição do "Guia do Bar da Itália" por causa de sua "visão empresarial inovadora, da qualidade da oferta global de mixologia, da pesquisa de matérias-primas e da sensibilidade em relação a questões sociais e de sustentabilidade".

O bar "Gran Caffè Gallucci", em L'Aquila, no centro da Itália, venceu a categoria de melhor café, enquanto o prêmio de melhor coquetel ficou com o "Sambirano", da região da Emília-Romana. O guia é elaborado a partir da avaliação de um júri de jornalistas gastronômicos.

A região com o maior número de estabelecimentos na lista é a Lombardia, com nove, seguida por Vêneto, com sete, e Emília-Romana, com seis.