26 pessoas ficam feridas após camarote desabar em show de Ivete Sangalo

Durante um show da cantora Ivete Sangalo na madrugada deste domingo (8) um camarote desabou deixando cerca de 26 feridos, segundo informações da Central de Regulação as Urgências (CRU). A apresentação era parte da festa Odonto Fantasy, em Aracaju, e foi interrompida durante 30 minutos. No entanto, após a constatação de que não havia ninguém com ferimentos graves, o show foi retomado.

Em nota, a CRU informou que foi acionada, por volta da 1h20, por conta da queda da estrutura do evento, que acontecia no Sítio Terêncio, na Rodovia dos Náufragos. A Central explicou ainda que as informações iniciais davam conta de que havia 60 vítimas no camarote. Diante do número, enviou para o local uma Unidade de Suporte Avançado (USA), duas Unidades de Suporte Básico (USB) e o Corpo de Bombeiros. Além disso, no local haviam ambulâncias particulares.

Bombeiros chegaram ao local para prestar atendimento às vítimas

A CRU identificou no local várias vítimas sem ferimentos que foram avaliadas e liberadas e outras que foram encaminhadas a unidades de saúde. Quatro foram levadas para o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE) e as demais foram socorridas para o Hospital São Lucas.

A festa é conhecida como uma das maiores festas à fantasia do Brasil e reunia um público de mais de 20 mil pessoas. Quando o camarote desabou, Ivete interrompeu a apresentação pedindo calma ao público.

Imediatamente ela parou a apresentação e pediu calma ao público. Em seguida, os organizadores do evento subiram ao palco e pediram que o público do camarote descesse para que uma área de segurança fosse isolada. E garantiram que a festa continuaria, assumindo qualquer tipo de responsabilidade diante do ocorrido. O show foi retomado após o socorro das vítimas.