Última semana da Exposição do Prêmio Brasil Fotografia 2017 no Espaço Cultural Porto Seguro

O Prêmio Brasil Fotografia 2017, que este ano contemplou 10 artistas e mais de 50 obras, com trabalhos impressos e multimeios, fica em cartaz até dia 8 de outubro, domingo, com visitação gratuita.

Com curadoria geral do artista visual Cildo Oliveira, este ano o júri foi constituído por Fábio Magalhães, Angélica de Moraes, Rubens Rewald e Evandro Teixeira, e teve cerca de mil inscritos.

O prêmio, exposto pela segunda vez no Espaço Cultural Porto Seguro, está em sua 16ª edição e é destinado a fotógrafos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. A Porto Seguro patrocina a iniciativa desde a sua criação possibilitando um canal de apresentação da produção fotográfica autoral e de incentivo a fotografia, além da formação de um acervo com a produção contemporânea brasileira.

Durante esses 15 anos, já foram premiados mais de 200 fotógrafos, entre eles: Miguel Rio Branco, Rosangela Rennó, J. R. Ripper, Claudio Edinger, Thomaz Farkas, Boris Kossoy e Claudia Andujar. Já se inscreveram, desde 2001, mais de 50 mil pessoas.

Os vencedores da edição

A homenageada desta edição foi a fotógrafa Nair Benedicto, que recebeu o Prêmio Especial com o ensaio Índios Molhados. Seu trabalho registra as minorias e a cultura popular, com especial atenção para a participação da mulher na sociedade, além de uma vasta iconografia indígena e de trabalhadores sem-terra.

Pelo ensaio Hiléia, Antonio Saggese recebeu o Prêmio Brasil Fotografia Ensaio Impresso, composto por 12 fotos de florestas, tratadas de tal maneira que se assemelham a gravuras dos naturalistas do século XVII.

Gilvan Barreto recebeu o Prêmio Brasil Fotografia Ensaio Multimeios pelo trabalho O Guarani. A obra se apropria de símbolos nacionais, para refletir sobre a violência institucional no Brasil.

Com 12 fotos de situações carnavalescas em que as fantasias lembram pierrôs e arlequins, Andre Arruda recebeu o Prêmio Brasil Fotografia Revelação pelo ensaio Clóvis.

Foram concedidos dois Prêmio Bolsa para Desenvolvimento de Projeto. Um deles foi para Adriano Escanhuela, com o projeto Umidus, que desenvolverá uma investigação em algumas cidades, às margens do Rio Tietê. O segundo foi para a Osvaldo Carvalho, pelo projeto Outras Paisagens, cujo objetivo é o levantamento de registros em filmes fotográficos descartados.

Menções Honrosas: foram escolhidos dois trabalhos: o ensaio impresso de André Cunha, pela obra Semeadura, que apresentou um ensaio sobre uma família que vive da agricultura em seu pequeno espaço e ensaio multimeios de Tiago Coelho, pela obra O Marketing, que propõe um jogo de estereótipos.

Além dos bolsistas premiados em 2017, a mostra apresentou o resultado do Prêmio Brasil Fotografia Bolsa para Desenvolvimento de Projeto 2016: Um deles foi para Dirceu Maués, pelo projeto [in]certa paisagem: imaginário de luz e prata. O artista aborda a paisagem partindo de experimentações com quimigramas. O outro foi para Leo Caobelli, pelo projeto Acesso Permitido. Traduz-se numa ‘arqueologia de hard drives’ em que identificou a destinação do lixo tecnológico brasileiro.

Serviço:

EXPOSIÇÃO DO PRÊMIO BRASIL FOTOGRAFIA 2017

De 17 de agosto a 8 de outubro de 2017.

Local: Espaço Expositivo 2º Subsolo.

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 19h e domingos, das 10h às 17h.

Classificação etária: livre.

Ingressos: grátis.