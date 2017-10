SP recebe Semana da Língua Italiana no Mundo neste mês

Considerado um dos eventos internacionais mais importantes para celebrar a cultura e a língua italiana , a 17ª Semana da Língua Italiana no Mundo terá início a partir do próximo dia 16 de outubro em São Paulo.

Com presença do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Michele Pala, a edição de 2018 será aberta em uma cerimônia no Instituto Italiano de Cultura. Neste ano, o tema central é "O italiano do cinema, o italiano no cinema".

O primeiro dia do evento contará com a palestra "Da Literatura ao Cinema: As aventuras de um escritor-roteirista", de Simone Lenzi, seguido da exibição do filme "Tutti i santi giorni", cujo roteiro foi escrito por ela e dirigido por Paolo Virzi.

Em 18 de outubro, às 18h, será possível assistir a projeção do filme e lançamento da edição brasileira de "O Leopardo". Já no dia 19, no mesmo horário, haverá a apresentação teatral de "Das cavernas ao futuro: Pinocchio racconta il cinema", com Henrique Narducci e Carol Casati.

A Semana da Língua Italiana nasceu em 2001 de um acordo com a Accademia dela Crusca, por iniciativa do presidente da Itália, Sergio Mattarella, e com a contribuição das embaixadas da Confederação suíça, para promover o idioma como língua de cultura clássica e contemporânea no mundo.

A 17º edição acontece até 22 de outubro. Confira a programação completa no site: http://www.iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/pt/ (ANSA)