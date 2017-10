São Paulo recebe festival inédito de cinema italiano

A cidade de São Paulo receberá, entre os dias 10 e 21 de outubro, a 1ª Italian Film Fest, que levará sessões gratuitas de cinema, workshop e encontros abertos com atores e diretores a diversos pontos da metrópole.

Serão exibidos cerca de 45 filmes e documentários, sendo 32 obras italianas, e o restante, brasileiras, entre produções independentes e coproduções, por várias salas da cidade, principalmente no Unibes Cultural, no Centro Cultural São Paulo e no circuito SP Cine.

Também haverá o workshop do Instituto Italiano de Cultura e um debate no Instituto Europeu de Design (IED) entre as cineastas brasileiras Caru Alves de Souza, Rita Batata e Tatiana Lohmann, a fim de traçar para cada uma o próprio jeito de fazer cinema e a importância das mulheres no audiovisual.

A Italian Film Fest, organizada pela "Prisma", tem como objetivo promover as produções cinematográficas da Itália e do Brasil, além de incentivar mais obras conjuntas.

"Nosso objetivo é celebrar o cinema clássico e contemporâneo, os grandes atores, autores, técnicos, grandes produções, produções independentes, novas plataformas, documentários, vídeos industriais, a moda, os costumes, a comida e o vinho", disse Alessandro Battisti, diretor do festival e ex-presidente da Cinecittà Holding.

A 1ª Italian Film Fest fará uma homenagem ao ícone do gênero cômico italiano Totò, com a exibição de "Guardie e Ladri", de Mario Monicelli e Steno, "Miseria e Nobiltà", de Mario Mattoli, "L'oro di Napoli", de Vittorio de Sica, e "Tutto Totò", de Adriano Pintaldi.

Outro homenageado do evento será o ator Franco Nero, que tem mais de 230 filmes na carreira. Serão exibidos "Django", de Sergio Corbucci, e "Franco Nero, un attore per tutte le stagione", de Adriano Pintaldi.

Já o drama da cidade de Amatrice, devastada por um terremoto em 2016, estará nas telas do festival com a película "La Voce del Terremoto", de Alberto di Venezia.

O público do festival poderá ainda encontrar astros italianos como Christian de Sica, Massimo Saglione, Peter Marcias e Alberto De Venezia, que estarão em São Paulo. A programação completa está no site: http://italianfilmfest.com.br.