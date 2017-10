Ocupação do Teatro Dulcina promove a dramaturgia contemporânea nordestina

A ocupação 'De Olho no Nordeste - Porta Aberta', que começa nesta sexta, 6 de outubro, tem como tema a dramaturgia contemporânea do nordeste, onde reunirá espetáculos de três pernambucanos radicados no Estado do Rio de Janeiro, fundamentados no trabalho de ator, tendo como base principal o texto e o público.

Serão 06 semanas com uma programação que atingirá um público diverso grande, através de teatro adulto (preços populares), espetáculos infantis gratuitos, debates, palestras e oficinas com participação de especialistas e autores renomados.

Com texto do maranhense Ueliton Rocon, 'As Bondosas' provoca uma maior reflexão sobre o comportamento da mulher numa sociedade conservadora, ao colocar um discurso feminista na boca de atores do sexo masculino

O Projeto 'Porta Aberta' orienta-se no conceito de Peter Brook, que sentencia: “Posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Um homem atravessa este espaço vazio enquanto outro o observa, e isso é suficiente para criar uma ação cênica”.

Posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu.

A partir dessa premissa, a Cia. SOS de Teatro Investigativo norteou sua linha de trabalho desde sua fundação, que nos anos 2000 revisitou um clássico de Jean Genet, 'As Criadas', em montagem que eliminou o aparato cênico convencional e inseriu códigos e elementos circenses para contar o drama das irmãs Lemecier, atestando brasilidade à dramaturgia de Jean Genet.

Confira a programação que segue até 12 de novembro

'As Bondosas' – De sexta a domingo, às 19h

Com texto do Maranhense Ueliton Rocon, o espetáculo aponta questões sobre o comportamento da mulher numa sociedade conservadora e a influência da igreja com seus preceitos religiosos; questiona as máscaras do convívio social, a liberdade de expressão e a repressão da igreja e da sociedade como fonte opressora do livre arbítrio. Com direção do Pernambucano Tom Pires, a montagem provoca uma maior reflexão destes temas, ao colocar um discurso feminista na boca de atores do sexo masculino, no caso, os também Pernambucanos Gerson Lobo, Leandro Mariz e Sidcley Batista, e o próprio Tom Pires que se reveza entre a atuação e direção do espetáculo.

Classificação indicativa: 16 anos / Gênero: Comédia / R$ 10,00 (meia)

'Desatinos' – Quartas, às 19h

Com texto e direção do Pernambucano Samuel Santos, a peça destaca as questões que acontecem nas pequenas e diversas cidades brasileiras. A loucura e a esquizofrenia são temas colocados à margem numa sociedade que atua dentro de conceitos morais pré-estabelecidos, deliberando, sem limites, suas convicções em desrespeito e detrimento ao outro indivíduo. A peça apresenta vários aspectos das relações humanas. A intolerância com as diferenças, seja ela em qualquer condição, definindo-se em manifesto partidário contra o outro. Na peça, o ator Gerson Lobo se desdobra em quatro personagens.

Classificação indicativa: 16 anos / Gênero: Drama / R$ 10,00 (meia)

'Um certo Lampião' – Quintas, às 19h

Com texto e direção do Cearense Gilvan Balbino, o espetáculo aborda uma narrativa fictícia do bisneto de Lampião, que desmistifica o homem lendário, representando um povo que resiste e luta contra o poderio das classes superiores. Através da ficção, o Bisneto de Lampião vem a público revelar segredos de sua família, que nenhuma biografia jamais revelou sobre uma das figuras mais temidas e admiradas da história recente do Brasil, o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O espetáculo, em forma de monólogo, tem atuação do ator Sidcley Batista, que apresenta vários momentos e personagens da história do cangaço.

Classificação indicativa: 16 anos / Gênero: Drama / R$ 10,00 (meia)

Palestra 'A Dramaturgia Contemporânea do Nordeste'

Mediada pelo professor e pesquisador Wellington Júnior. Pernambucano que dará duas palestras tendo como tema da ocupação - a Dramaturgia Contemporânea Nordestina e oferecendo uma visão panorâmica da produção dramatúrgica no nordeste, com referencia nas três últimas décadas. A palestra se assentará na análise crítica da obra de alguns dos principais autores deste período: Ueliton Rocon, Rafael Martins, Cleise Mendes, Ronaldo Brito, Luiz Felipe Botelho, Newton Moreno, Giordano Castro, entre outros. Analisará também as diferentes abordagens do texto em cena, considerando os processos colaborativos entre coletivos e escritores. Neste sentido, serão avaliados e discutidos espetáculos de diversas companhias nordestinas, tais como: Coletivo Angu, Grupo Bagaceira, Clowns de Shakespeare, Coletivo Alfenim e Bando de Teatro Olodum.

Debate 'A Construção e Desdramatização da cena'

Debater a Desdramatização do trabalho do ator em 'As Bondosas' fazendo uma reflexão de como o dramático se traduz na cena contemporânea a partir do trabalho de narrativa do texto, a partir do trabalho de movimentação na composição da cena, e como o processo de desdramatização pode resultar num tipo novo de teatro.

· Palestrantes convidados: Wellington Júnior, Newton Moreno e Claudia Pfeffer.

Oficina de Teatro e Desenvolvimento – Quintas-feiras, das 14h às 1h

Realizada sempre as quintas, a partir do dia 12 de Outubro, com término dia 09 de Novembro, totalizando 05 dias.

Oficina Teatro para Pessoas Vivas, elaborada para desenvolver a sensibilização artística de todo e qualquer cidadão, focado, principalmente, nas técnicas do teatro-desenvolvimento de Augusto Boal, que visa à valorização do ser humano e a potencialização de suas habilidades individuais e coletivas. A oficina tem como encerramento uma apresentação pública onde poderá constatar o desenvolvimento artístico de cada participante. A oficina será ministrada pelo ator-diretor-produtor teatral e arte-educador Tom Pires, com longa experiência em projetos sócio-educacionais.

Espetáculos infantis – GRATUITOS

A Cumadre Fulôzinha

Duas crianças vão passar férias no sítio do avô e lá se deparam com uma figura misteriosa: uma pequena mulher que vive na mata coberta pelos próprios cabelos e por flores. Essa mulher se diverte fazendo traquinagens com os animais e sequestrando crianças que não são batizadas. Ela é popularmente conhecida como A Cumadre Fulôzinha. Fulozinha. É chamada de cumadre, pois ela batiza crianças pagãs, simbolizado através das tranças que são verdadeiros nós. Como uma das crianças não é batizada, ela o sequestra, obrigando o avô e a outra criança a enfrentar os perigos da mata e artimanhas da Fulôzinha.

Encanta Conto - Espetáculo de Contação de Histórias

Em uma época marcada pela urgência da informação e pela intolerância, é de suma importância levar aos palcos contos populares que já alimentaram a imaginação de tantas gerações mundo afora. Em geral, os espetáculos infantis são baseados em contos de fadas clássicos adaptados para as telas pelos grandes estúdios de cinema norte-americanos, neste caso, o grupo O que conta o sabiá usa narrativas populares como, 'Couro de Piolho', reescrita pelo folclorista brasileiro Câmara Cascudo; 'Rumpelstiltskin', compilada pelos irmãos Grimm, na Alemanha e as adapta para o nordeste brasileiro, incluindo sonoridade e canções populares executadas ao som de zabumba, triângulo, violão e instrumentos de percussão.

Sobre o curador e idealizador – Tom Pires

Tom Pires é formado em artes cênicas e bacharelando em Letras/literaturas pela UNESA, em teatro intercala sua atuação como ator, produtor e diretor. São mais de quinze espetáculos como ator, dentre eles: O premiado 'Chica da Silva – O Musical', 'Domésticas', direção: Bianca Byington; 'Piquenique no Front', direção: Jaqueline Laurence, etc. Premiado como Melhor Diretor no XIV Festival Nacional de Teatro de Guaçuí - ES, pela direção do espetáculo As Bondosas, em 2013 e no IV Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias/RJ, em 2007, pela direção do espetáculo 'A Incrível Peleja de Simão e a Morte'.